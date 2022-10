Σε ΟΗΕ και ΕΕ παραπέμπει η Αθήνα το περιστατικό με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο

Έντονες οι κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα με την Ελλάδα να παραπέμπει σε ΟΗΕ και ΕΕ το περιστατικό με τους 92 μετανάστες στον Έβρο.

Διεθνείς διαστάσεις επιχειρεί να δώσει στο περιστατικό με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο η Ελλάδα καθώς απευθύνεται σε ΟΗΕ και ΕΕ.

Τα πυρά του κατά της Τουρκία έστρεψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης για το πρωτοφανές περιστατικό με την διάσωση 92 μεταναστών στον Έβρο από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες τους εντόπισαν γυμνούς και κακοποιημένους.

«Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση καθώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν από την ίδια τη Frontex η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, βρέθηκαν αντικείμενο εξευτελιστικής συμπεριφοράς στην Τουρκία και στάλθηκαν προς την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη σε ελληνικό έδαφος και θα μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου. Βλέπουμε μια προσπάθεια της Τουρκίας- επικοινωνιακά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει.. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους βοήθησαν να φτάσουν στα σύνορα» τόνισε στον ΣΚΑΪ.

«Θέλω να σας πω ότι και οι 38 του Έβρου είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική στρατοχωροφύλακη τους πήγε στα σύνορα και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την Ελλάδα. Η Τουρκία ξέρετε εν όψει της δικιάς της προεκλογικής περιόδου των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε ο Ερντογάν, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που συζητιούνται από την τουρκική κοινή γνώμη, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κύμα μεταναστών να έρθει προς την ΕΕ. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε πει ότι κάτι τέτοιο δε θα το επιτρέψουμε. Παρά την πίεση που δεχόμαστε φέτος είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Για να έχει και ο κόσμος μια αίσθηση των αριθμών, το 2015 είχαν μπει περίπου 1 εκατ. άνθρωποι στη χώρα μας, το ’19 72.000, πέρυσι 8.500 και φέτος μέχρι στιγμής 11.000. Άρα οι ροές προς τη χώρα μας είναι χαμηλές, με αποτέλεσμα από τις 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας να παραμένουν μόνο 34» πρόσθεσε.

Στο απάνθρωπο περιστατικό με τους 92 μετανάστες που αφέθηκαν γυμνοί στην ελληνική όχθη του Έβρου από την τουρκική στρατοχωροφυλακή αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM 90,1 και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Τζένο. Ο Υπουργός τόνισε πως έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επίτροπο και πρόκειται να καταγγείλει επισήμως την Τουρκία και στους 27 ομολόγους του στην Ε.Ε.

«Η συγκεκριμένη ενέργεια (της Τουρκίας με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο )είναι μια πρόκληση χωρίς προηγούμενο. Πρόκειται για μια βάρβαρη και απάνθρωπη ενέργεια η οποία παραπέμπει ευθέως στον Μεσαίωνα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στις όχθες του ποταμού Έβρου από την ελληνική πλευρά έχουν καταγγείλει βαρύτατους ξυλοδαρμούς, πολύ από αυτούς ήταν τραυματισμένοι, ήταν όλοι γυμνοί. Πρόκειται για μια εικόνα φρίκης, την οποία κανείς δεν θέλει να συναντήσει , την οποία κανείς είναι αδύνατον να την αποδεχθεί, για αυτόν τον λόγο καταγγέλλουμε την απαράδεκτη τουρκική συμπεριφορά» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Frontex επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την άφιξη της ομάδας των μεταναστών υπό συνθήκες που το ελληνικό υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είπε ότι αποτελούν μια «απάνθρωπη εικόνα».

«Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν γυμνοί και μερικοί από αυτούς με ορατά τραύματα», δήλωσε η Paulina Bakula, εκπρόσωπος της οργάνωσης. Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός είχε ενημερώσει τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων της υπηρεσίας για πιθανή παραβίαση δικαιωμάτων.

