Τσαβούσογλου προς Δένδια: «Ευχαριστώ, αγαπητέ Νίκο, για το συλλυπητήριο μήνυμα»

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε εκφράσει βαθύτατη θλίψη για τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν της Τουρκίας και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter, ευχαριστεί τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια για το συλλυπητήριο μήνυμά του σχετικά με την τραγωδία σε ορυχείο στην Τουρκία.

«Ευχαριστώ, αγαπητέ Νίκο, για το συλλυπητήριο μήνυμα» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, στην οποία παραθέτει επίσης το μήνυμα του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Thank you dear Nikos for your message of condolences. 🇹🇷🇬🇷 https://t.co/knfyXYlCvd

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 15, 2022