Μητσοτάκης για πολύνεκρη έκρηξη στην Τουρκία: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια

Τα συλλυπητήρια του για την πολύνεκρη έκρηξη σε ορυχείο της Τουρκίας εξέφρασε με ανάρτηση του στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για την αναζήτηση επιζώντων.

«Λυπηρό να ακούς για την τρομερή έκρηξη ορυχείου και την απώλεια ζωών στην επαρχία Bartin στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων» ανέφερε στα αγγλικά ο πρωθυπουργός.

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.

