Σόιμπλε: Δεν μετανιώνω για τη σκληρότητά μου

Μακροσκελή συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο 80χρονος Βολφγκανγκ Σόιμπλε στην FAZ με αφορμή τη χθεσινή συμπλήρωση 50 χρόνων του στη γερμανική Βουλή.

Σε ερώτηση σχετικά με παλαιότερες δηλώσεις του περί πολιτικής, ο Σόιμπλε εξήγησε πως όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, χρειάζεται να διαθέτει μία ορισμένη σκληρότητα. Σκληρότητα ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του. Δεν μπορεί να αντιδρά με ευαισθησία απέναντι στην κριτική, ειδάλλως δεν θα έχει διάρκεια στο χώρο. Όταν κάποιος βρίσκεται στη δημοσιότητα, πρέπει να του είναι συνειδητό πως (ο κόσμος) θα τον παρακολουθεί. Η κοινή γνώμη (προς το πρόσωπο ενός πολιτικού) δεν είναι πάντα δίκαιη, αλλά «όποιος δεν αντέχει την υψηλή θερμοκρασία πρέπει να μένει έξω από την κουζίνα» (γερμανικό ρητό).

Ερωτηθείς για το αν έχει μετανιώσει για την σκληρότητα του, ο ίδιος απαντά πως με βάση την εμπειρία του, έτσι είναι απλά η πολιτική, ενώ πρόσθεσε πως «η πολιτική αποτελούσε ανέκαθεν ένα ουσιαστικό κομμάτι της ζωής μου, φυσικά όχι το μοναδικό, αλλά σημαντικό. Δεν μετανιώνω για αυτό. Αντιθέτως είμαι ευγνώμων. Δεν υπήρξε ποτέ ανιαρά».

Το βάρος της ευθύνης ως ΥΠΟΙΚ και υπουργός Εσωτερικών

Αναφορικά με το βάρος της ευθύνης ως υπουργός Οικονομικών κατά την κρίση, αλλά και ως υπουργός Εσωτερικών μετά τις ισλαμικές επιθέσεις, ο ίδιος δήλωσε πως «όταν κάποιος επιτυγχάνει συμφωνίες, συνομιλεί με άλλους ανθρώπους και μπορεί να τους μεταπείσει στη λήψη αποφάσεων, τότε η πολιτική προσφέρει χαρά, ακόμα και απόλαυση. Αλλά δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα (σ.σ. η τελευταία πρόταση την είπε στα αγγλικά -there is no free lunch». Συνέχισε λέγοντας «ωστόσο, δεν υπάρχει μακρά χαρά, δίχως δυσκολίες».

Σε ό,τι αφορά την αυτοβιογραφία του που συγγράφει αυτή την περίοδο, εξήγησε πως δεν του είναι σημαντικό να επηρεάσει το πως θα «απεικονίζεται» ο ίδιος στα βιβλία της ιστορίας στο μέλλον.

Για το αν υπάρχουν πτυχές στην πολιτική καθημερινότητα που ο ίδιος ανέχεται πλέον λιγότερο σε σχέση με την αρχή της καριέρας του, δήλωσε απλά πως μειώνεται η υπομονή. Δεν μπορεί πλέον τις μακρές σε διάρκεια συνεδριάσεις και τις πολλές ομιλίες κενού περιεχομένου. Επίσης μετά από 50 χρόνια, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ξανακούσει στο παρελθόν. Τόνισε πως «ο καιρός μου φθάνει πλέον στο τέλος του».

«Μέσω της υπερβολής, καταστρέφουμε τα πάντα»

Το αρχαιοελληνικό ρητό «μέτρον άριστον» επικαλείται αναφορικά με τη σημασία της ανάπτυξης, τονίζοντας πως η υπερβολή στην οικονομική δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά και πως η ίδια αρχή ισχύει και σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική. «Μέσω της υπερβολής, καταστρέφουμε τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, «όταν κάποιος νομίζει, πως το χρήμα είναι άνευ ορίων διαθέσιμο, τότε αυτό χάνει την αξία του. Η έλλειψη είναι αυτή που δίνει αξία. (Τώρα) λόγω του πληθωρισμού, απειλούμεθα με ενισχυμένα κοινωνικά προβλήματα».

«Δεν υπάρχει δημοκρατία, χωρίς δημοκράτες»

Τέλος, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία δήλωσε πως πρόκειται για «κρίση στη δημοκρατία» και έκανε σύνδεση και με την άνοδο της ακροδεξιάς παράταξης AfD στην Γερμανία. Πρόσθεσε δε πως «όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το κράτος σαν μία μορφή σουπερμάρκετ, που πρέπει να έχει δίνει συνεχώς προσφορές στους πολίτες της, τότε η Δημοκρατία» καταλήγει στα άγρια σκυλιά. Ενώ έκλεισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει δημοκρατία, χωρίς δημοκράτες».