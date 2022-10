Μηταράκης: Βίντεο καταρρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τους μετανάστες στο Αιγαίο

Βίντεο το οποίο καταρρίπτει με εμφατικό τρόπο τις κατηγορίες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του σε βάρος της Ελλάδας για κακομεταχείριση των μεταναστών στο Αιγαίο έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Στο οπτικοακουστικό υλικκό που ανάρτησε στο Twitter ο κ. Μηταράκης εμφανίζονται στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής να μεταχειρίζονται βίαια τους μετανάστες που βρίσκονται σε μια βάρκα, με στόχο να τους ωθήσουν προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

