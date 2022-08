Επίσκεψη Δένδια στη Σλοβενία - Συναντήσεις με Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στη Σλοβενί, ώστε,να συμμετάσχει στο συνέδριο "2022 Bled Strategic Forum" και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα: «Πόσες προκλήσεις για την Ευρώπη» ("How many challenges for Europe").

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, στο πάνελ αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν , της Σλοβακίας Ιβάν Κόρτσοκ , της Ουγγαρίας Πίτερ Σιάρτο, η υφυπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Βελισλάβα Πέτροβα , καθώς και η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καταρίνα Μπάρλει.

Στο περιθώριο του εν λόγω φόρουμ, o υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.