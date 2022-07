Κεραμέως: Νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το Χάρβαρντ

«Σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα με φοιτητές από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων)», αναφέρει η υπουργός Παιδείας.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα το νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα μεταξύ του Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens και του Harvard University - François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights με αντικείμενο Σύγχρονες Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Σπουδές, όπως αναφέρει σε ανάρτηση της στο Facebook η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

«Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν περίπου 3 χρόνια και, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της πανδημίας, η συνεργασία προχώρησε και σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα με φοιτητές από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων)», αναφέρει η κυρία Κεραμέως.

«Προστίθεταισε μία σειρά από άλλες πρόσφατες συνεργασίες μεταξύ των δικών μας εξαιρετικών ΑΕΙ και κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως η συνεργασία Πανεπιστήμιο Αθηνών -University of Athens- Yale University για Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες και τη Δημόσια Υγεία, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - University of Michigan για κοινό διδακτορικό πρόγραμμα στη μηχανική, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ionian University- Johns Hopkins University (και U Texas) για ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ, International Hellenic University/Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - New York University για την διεξαγωγή σεμιναρίου στη διεθνή εμπορική διαιτησία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Stockton University για διετές πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και για ανταλλαγές στον κλάδο της αμερικανικής φιλολογίας». καταλήγει η υπουργός.