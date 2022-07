Βρετανία: Ανυποχώρητος ο Μπ. Τζόνσον - «Δεν παραιτούμαι» διαμηνύει στο υπουργικό συμβούλιο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είναι ανυποχώρητος και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι ITV.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είναι ανυποχώρητος και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι ITV. Φέρεται μάλιστα να είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι έχουν δύο επιλογές: είτε να επικεντρωθούν το καλοκαίρι στην επίλυση των οικονομικών ζητημάτων, είτε να συμμετάσχουν σε έναν «αγώνα για την εξουσία».

«Μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανυποχώρητος και δεν θα παραιτηθεί», ανέφερε μέσω του Twitter η πολιτική συντάκτρια του καναλιού, Ανούσκα Αστάνα. «Οι πηγές μου λένε ότι είπε στους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα επικεντρωθούν είτε στην οικονομική ανάπτυξη είτε στο χάος μιας αναμέτρησης για την ηγεσία, και της συνακόλουθης πίεσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών», πρόσθεσε.

Exc: told PM absolutely defiant and is not going to resign. Sources tell me he told Cabinet colleagues that it was a choice between summer focused on economic growth or chaos of a leadership contest- followed by massive pressure for general election 1/ — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ είναι το τελευταίο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που τάχθηκε στο πλευρό των συναδέλφων της οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Τζόνσον.

Πολλοί υπουργοί συγκεντρώθηκαν από το απόγευμα στην επίσημη κατοικία του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ για να του πουν ότι είναι ανάγκη να αποχωρήσει. Μία πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει, στην περίπτωση που αποφασίσει να αγωνιστεί για να διατηρήσει το αξίωμα.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή η χώρα είναι οι εκλογές»

Παρά τις παραιτήσεις υπουργών και βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος και τις πιέσεις προς τον ίδιο, ο Τζόνσον λέει ότι έχει εντολή από τις βουλευτικές εκλογές του 2019, τις οποίες κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. «Δεν θα παραιτηθώ και, ειλικρινά, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή η χώρα είναι οι εκλογές», είπε νωρίτερα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αρνήθηκε όμως να απαντήσει αν θα επιχειρήσει να διατηρήσει το αξίωμα ακόμη και αν ηττηθεί σε μια ενδεχόμενη ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τους βουλευτές του.

Οι παραιτήσεις, το βράδυ της Τρίτης, των υπουργών Υγείας και Οικονομικών πυροδότησαν ένα κύμα αποχωρήσεων. Πολλοί Συντηρητικοί βουλευτές δηλώνουν ανοιχτά πλέον ότι θέλουν να αποχωρήσει ο Τζόνσον και αμφισβητούν την ικανότητά του να κυβερνήσει αλλά και την ακεραιότητά του.

Την ώρα των κοινοβουλευτικών επερωτήσεων, σήμερα, ορισμένοι Συντηρητικοί προσπαθούσαν να μην γελάσουν την ώρα που άλλοι τον χλεύαζαν και τον σφυροκοπούσαν για την παλαιότερη συμπεριφορά του, τα κίνητρά του και ορισμένα από τα σκάνδαλα που σημάδεψαν μεγάλο μέρος της θητείας του.

Μολονότι ακόμη και κάποτε ένθερμοι υποστηρικτές του λένε ότι η σημερινή κρίση θα μπορούσε να τελειώσει μόνο με την παραίτησή του, ο Τζόνσον επιμένει ότι θα αγωνιστεί μέχρι τέλους. Ο εκπρόσωπός του είπε ότι αισιοδοξεί πως θα κερδίσει ξανά σε μια ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. «Η δουλειά του πρωθυπουργού σε δύσκολες συνθήκες, όταν σου έχει δοθεί μια κολοσσιαία εντολή, είναι να συνεχίζεις. Και αυτό θα κάνω», είπε ο Τζόνσον στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Ανούσκα Αστάνα του ITV, που επικαλείται πηγές από το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραιτηθεί αν ηττηθεί σε μια νέα ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Downing st sources saying the pm will fight a confidence vote. But also very clear that if he were to lose that vote- he would then go. — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022

Στα «σχοινιά» η κυβέρνηση

Η αρχή έγινε το απόγευμα της Τρίτης με την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να λειτουργεί «σωστά, ολοκληρωτικά και σοβαρά». Ακολούθησε η παραίτηση του Σάτζιντ Τζάβιντ από το υπουργείο Υγείας και του Γουίλ Κουίνς, υφυπουργού Παιδείας, ενώ μέχρι και το βράδυ οι αποχωρήσεις είχαν φτάσει τις οκτώ.

Αρκετοί ακόμα υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη έδωσαν επίσημα την παραίτηση τους σήμερα, με πιο πρόσφατες αυτές της υφυπουργού Περιβάλλοντος Τζο Τσέρτσιλ, του Στιούαρτ Άντριου από το υπουργείο Στέγασης και του κοινοβουλευτικού Γραμματέα Ντέιβιντ Τζόνστον. Είχε προηγηθεί η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βικτόρια Άτκινς, ο Τζον Γκλεν, υπουργός αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές και ο Γουίλ Κουίνς, υφυπουργός Παιδείας.

It is with a heavy heart that I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister. I will not be doing media interviews on this matter. pic.twitter.com/gjFCVCrXEy — Jo Churchill MP (@Jochurchill_MP) July 6, 2022

Τελευταίοι που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την κυβέρνηση είναι η υπουργός Μεταφορών Ρέιτσελ Μακλίν, καθώς και οι βουλευτές των Τόρις, Κρεγκ Ουίλιαμς, Μαρκ Λόγκαν και Ντάνκαν Μπέικερ από μέλη της κοινοβουλευτικής γραμματείας.

Τζόνσον: Θα συνεχίσω παρά τις παραιτήσεις

Σημειώνεται πως σήμερα Τετάρτη, ο Τζόνσον εμφανίστηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώπιον των βουλευτών για τη εβδομαδιαία συνεδρίαση κατά την οποία δέχεται ερωτήσεις, πριν βρεθεί αντιμέτωπος αργότερα με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών για δύο ώρες.

Εκεί, παρά στο αίτημα βουλευτών και στελεχών να παραιτηθεί, ο ίδιος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί λέγοντας «η δουλειά του πρωθυπουργού, σε μια δύσκολη κατάσταση όταν έχει αναλάβει μια κολοσσιαία εντολή από τους πολίτες, είναι να συνεχίσει. Και αυτό πρόκειται να κάνω».

Σημειώνεται πως σε ερώτηση που του τέθηκε για το εάν σκοπεύει να παραιτηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ο Τζόνσον απάντησε πως «θα το έκανα, εάν αισθανόμουν πως αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο της».

Σε ερώτηση από ένα μέλος της επιτροπής εάν θα εξακολουθεί να είναι αύριο πρωθυπουργός, ο Τζόνσον απάντησε: «Φυσικά».

Το γραφείο του πρωθυπουργού διέρρευσε στον βρετανικό Τύπο πως ο Τζόνσον «μπορεί να αντιμετωπίσει νέα πρόταση μομφής από τους Τόρις και να την κερδίσει», όπως ανέφερε συνεργάτης του πρωθυπουργού από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, μια ομάδα υπουργών της κυβέρνησης θα πει στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της κομματικής πειθαρχίας, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ένας δημοσιογράφος του BBC.

Ο Ναντίμ Ζαχάουι νέος ΥΠΟΙΚ

Ο 55χρονος Ναντίμ Ζαχάουι είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, στον απόηχο των παραιτήσεων του Ρίσι Σούνακ από τη θέση του ΥΠΟΙΚ και του Σάτζιντ Τζάβιντ από υπουργός Υγείας.

Ο Ζαχάουι είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Παιδείας του Τζόνσον και πιστώνεται την επιτυχία που είχε το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στους μαθητές της Βρετανίας.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ