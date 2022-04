Νέα επικοινωνία Μπαίντεν με Ζελένσκι - Αναφορές για ανακατάληψη του Ντονμπάς και της Κριμαίας από την Ουκρανία

Θα αυξηθεί η ροή όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία ώστε να αποκρουστεί μια νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας από τον ρωσικό στρατό.

Νέα επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, είχε ο Ουκρανός ομόλογος του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τετάρτη, για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στο Twitter, στην επικοινωνία τέθηκαν τα «εγκλήματα πολέμου της Ουκρανίας, επιπλέον πακέτο αμυντικής και ενδεχόμενη μακροοικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ συμφωνήθηκε η ενίσχυση των κυρώσεων» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.

