Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Την ανακατασκευή, από την ελληνική κυβέρνηση, του μαιευτηρίου της Μαριούπολης που καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς ανακοίνωσε και με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα χαρακτήρισε την πόλη «σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου».

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία, μιας πόλης που είναι μέσα στην καρδιά μας και σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου» ανέφερε στην ανάρτηση του στο twitter ο κ. Μητσοτάκης.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

