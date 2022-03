Ουκρανία σε Ρωσία: Δεν αποσύρουμε το αίτημα για ένταξη στην ΕΕ

Ο επιτελάρχης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ιχόρ Ζόβκβα, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση της χώρας τους δεν είναι έτοιμη να κάνει υποχωρήσεις από το σχέδιο για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να βρει μια συμφωνία με τη Ρωσία για λήξη του πολέμου.

Σε δηλώσεις του, ο Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε πως οι συζητήσεις ειρήνευσης με την πλευρά της Ρωσίας «συνεχίζονται και είναι πολύ δύσκολες».

Επιπλέον, ο Ζόβκβα σημείωσε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να απεμπολήσει την προσπάθεια που κάνει για ένταξη στην ΕΕ ώστε να βρεθεί ένα συμβιβασμός με την πλευρά της Μόσχας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε σήμερα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ότι η Ουκρανία αναμένει πρόοδο όσον αφορά την αίτησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες.

«Η γνώμη της Κομισιόν σχετικά με την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμαστεί εντός λίγων μηνών. Προχωράμε από κοινού προς τον στρατηγικό μας στόχο» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση του στο Twitter.

Από την πλευρά της, η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε με δική της ανάρτηση για τη συνομιλία πως «διαβεβαίωσαν τον πρόεδρο Ζελένσκι για την αμέριστη στήριξη της ΕΕ.

Ο ευρωπαϊκός δρόμος της Ουκρανίας έχει ανοίξει.

Τέτοιες εποχές απαιτούν το όρομα, την ετοιμότητα και την αντοχή για να γίνεται το ένα δύσκολο βήμα μετά από το άλλο.

Η Κομισιόν θα προχωρήσει αυτό τον δρόμο» σημείωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022