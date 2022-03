Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και σταθερότητα του Σαχέλ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην Υπουργική Διάσκεψη του Διεθνούς Συνασπισμού για το Σαχέλ, που αποτελεί πρωτοβουλία του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Jean-Yves Le Drian.

Στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος η περιοχή αυτή να μετατραπεί σε βάση τρομοκρατικών οργανώσεων που απειλούν την Βόρεια Αφρική, αλλά και την Ευρώπη.

Παράλληλα, η εν λόγω περιοχή, μπορεί να αποτελέσει και πηγή ροών μετανάστευσης προς την Ευρώπη, δοκιμάζοντας περαιτέρω τις αντοχές των χωρών της πρώτης γραμμής.

Συμμετέχω στην Υπουργική Σύνοδο του Συνασπισμού για το Σαχέλ μέσω τηλεδιάσκεψης - I am participating in the Ministerial Meeting of @CoalitionSahel via video conference. pic.twitter.com/qwt3e2qGtj

