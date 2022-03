Νίκος Δένδιας - Λιζ Τρας: Κοινό «μέτωπο» για Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα - Η «γκάφα» με το όνομα

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα είναι ενωμένες στην καταδίκη της βάρβαρης εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία και στην απομόνωση της Ρωσίας από την παγκόσμια σκηνή, αναφέρει η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας με μήνυμά της στο twitter μετά τη συνάντησή της με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στο Λονδίνο.

«Εξέφρασα στον Νίκο Δένδια τα συλλυπητήριά μου για τους θανάτους των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία και συμφωνήσαμε να συσπειρώσουμε τους εταίρους μας για να καταστεί υπόλογη η Ρωσία» αναφέρει επίσης στην ανάρτησή της η Βρετανίδα ΥΠΕΞ, αν και το πρωί της Τρίτης αυτό που σχολιάστηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ήταν η «γκάφα» με την αναφορά λάθος ονόματος.

Συγκεκριμένα, η κα Τρας θέλοντας να αναφερθεί στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομόλογο της στα social media, έκανε μια ανάρτηση στην οποία αντί να κάνει tag τον λογαριασμό του Νίκου Δένδια, τάγκαρε τον Νίκο Βέρτη.

Tο λάθος έμεινε αναρτημένο για περίπου μια ώρα, προτού το επιτελείο της το αντιληφθεί και το διορθώσει, γεγονός που σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες του διαδικτύου.

«Συναντήθηκα με την ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου E.Truss. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εξετάσαμε τις εξελίξεις σε Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο & διμερείς σχέσεις», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter για την συνάντησή του με την Βρετανίδα ομόλογό του στο Λονδίνο.

Ι met with #UK Foreign Secretary @trussliz to exchange views on the security situation in Europe following #Russia’s invasion of #Ukraine, review developments in the #WesternBalkans, #EasternMediterranean, as well as bilateral issues. pic.twitter.com/MdCFWB2mxc

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 7, 2022