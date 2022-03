Μισέλ σε Πούτιν: Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να διασφαλιστεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

Όπως αναφέρει σε μήνυμά του ο Σαρλ Μισέλ, στο twitter, κατά τη συνομιλία, «συζητήθηκε η τραγική κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία». «Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», τονίζει ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες και να διασφαλιστεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, εν μέσω εχθροπραξιών.

Called on President @KremlinRussia_E to immediately stop hostilities and ensure humanitarian safe passage and access to assistance.

Stressed need to ensure safety and security of nuclear facilities amidst hostilities in #Ukraine

Agreed to maintain further contacts.

