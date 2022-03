Συνάντηση Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν - Μάριο Ντράγκι: Ενέργεια και κυρώσεις στη Ρωσία στην ατζέντα

Το ζήτημα της ενέργειας είναι από τα βασικά ζητήματα συζήτησης μεταξύ της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντάγκι, οι οποίοι συναντώνται στις Βρυξέλλες.

Στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησαν, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει απεξάρτηση από τους Ρώσους στην ενέργεια και προσέθεσε ότι αύριο αναμένονται προτάσεις από την πλευρά της Κομισιόν. Μίλησε επίσης για διαφοροποίηση του τρόπου εφοδιασμού, μακριά από τη Ρωσία, αλλά από «αξιόπιστους προμηθευτές».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των επενδύσεων σε «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», αλλά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενέργειας, για παράδειγμα μέσα από την ανακαίνιση των κτιρίων. Επιπροσθέτως, επισήμανε την προστασία των καταναλωτών και σε πρώτο χρόνο τη δημιουργία «ασπίδας» στους πιο ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι με τον Μάριο Ντράγκι θα συζητηθεί επίσης ένα επιπλέον πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν «κενά» στα περιοριστικά μέτρα που ήδη έχουν αποφασιστεί.

With PM Draghi we are going to discuss the new sanction enforcement package we are working on.

We have to make sure the effect of the sanctions is maximised.

And given the Kremlin’s recklessness towards civilians we are working on further sanctions. https://t.co/S9GAfosviD

