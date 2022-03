Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας στη Λευκορωσία - Τα αιτήματα του Κιέβου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας για τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, με τους εκπροσώπους από τη Μόσχα και το Κίεβο να εκκινούν τις διαπραγματεύσεις λίγο μετά από τις 16:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμρ Ζελένσκι, Μικαίλο Ποντόλιακ, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter πως «ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με τους αντιπροσώπους της Ρωσίας.

Τα βασικά θέματα στην ατζέντα

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

