Ρωσικό ΥΠΕΞ: Ενδεχόμενη ένταξη στο ΝΑΤΟ Σουηδίας και Φινλανδίας συνιστά απειλή για τη Ρωσία

Για πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας κάνει λόγο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο να κινηθούν προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ.

«Εκλαμβάνουμε τη δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης σε πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας ως σημαντικό παράγοντα στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη» αναφέρεται σε ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, μεταφέροντας τη δήλωση της ΥΠΕΞ Μαρίας Ζαχάροβα.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022

Ενώ τονίζεται πως «η εισδοχή της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα έχει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές προεκτάσεις», πρόκειται για ένα από τα βασικά σημεία της ρητορικής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή διεαξάγει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας για την κατάληψη της Ουκρανίας.

Να θυμίσουμε πως την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν ρωτήθηκε για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της χώρας της, δηλώνοντας ότι μετά την εισβολή στην Ουκρανία, θα υπάρξουν νέες συζητήσεις με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.