ΕΕ προς Ρωσία: Κόβεται η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές - Κυρώσεις και από Βρετανία σε ρωσικές τράπεζες

Τελευταία ενημέρωση 16:20

Παράνομη και απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες οντότητες και να στείλει ρωσικά στρατεύματα σε ορισμένες περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και δρομολογεί κυρώσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις αγορές.

Σε κοινή δήλωσή τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ τονίζουν ότι «η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες οντότητες και να στείλει ρωσικά στρατεύματα σε ορισμένες περιοχές των περιφερειών Ντόνιετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας είναι παράνομη και απαράδεκτη. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της ίδιας της Ρωσίας και κλιμακώνει περαιτέρω την κρίση».

Παράλληλα, οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαιρετίζουν τη σταθερή ενότητα των κρατών μελών και την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν με σθεναρότητα και ταχύτητα στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους.

Σημειώνεται ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στις 5μ.μ. (ώρα Ελλάδας), μια άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου και αργότερα το απόγευμα θα κατατεθεί ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς θα συνεδριάσουν για να οριστικοποιήσουν το πακέτο χωρίς καθυστέρηση.

- Όσους συμμετείχαν στην παράνομη απόφαση.

- Τις τράπεζες που χρηματοδοτούν ρωσικές στρατιωτικές και άλλες επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές.

- Την ικανότητα του ρωσικού κράτους και της κυβέρνησης να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιουχικές και χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες της ΕΕ, για να περιοριστεί η χρηματοδότηση κλιμακούμενων και επιθετικών πολιτικών.

- Το εμπόριο από τις δύο αποσχισθείσες περιοχές προς και από την ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι αισθάνονται ξεκάθαρα τις οικονομικές συνέπειες των παράνομων και επιθετικών ενεργειών τους.

«Η ΕΕ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν χρειαστεί, υπό το φως των περαιτέρω εξελίξεων», τονίζουν η φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ, σημειώνοντας ότι μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο, συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις επί τόπου και να διαβουλεύονται με άλλους ηγέτες της ΕΕ και διεθνείς ομολόγους.

«Η ΕΕ παραμένει σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ουκρανία και ενωμένη για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Είμαστε δίπλα της και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τον λαό της», καταλήγει η κοινή δήλωση.

«Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την απόφαση του Προέδρου Πούτιν να αναγνωρίσει τις μη κυβερνητικές περιοχές των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες και την απόφαση που ακολούθησε να στείλει ρωσικά στρατεύματα σε αυτές τις περιοχές. Αυτή η παράνομη πράξη υπονομεύει περαιτέρω την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Χάρτη του Παρισιού και του Μνημονίου της Βουδαπέστης.

«Ως χώρα που έχει υπογράψει τις συμφωνίες του Μινσκ, η Ρωσία έχει σαφή και άμεση ευθύνη να εργαστεί για την εξεύρεση ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Με την απόφαση να αναγνωρίσει τη μη ελεγχόμενη από την κυβέρνηση περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας ως 'ανεξάρτητα κράτη', η Ρωσία παραβιάζει σαφώς τις συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες προβλέπουν την πλήρη επιστροφή αυτών των περιοχών στον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

«Ως εκ τούτου, η Ρωσία παραβιάζει τη δέσμευσή της να εργαστεί στο πλαίσιο του σχήματος της Νορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας Επαφής για την εξεύρεση ειρηνικής διευθέτησης αυτής της σύγκρουσης, δέσμευση που έχει επαναλάβει επανειλημμένα, μεταξύ των οποίων και πολύ πρόσφατα. Παραβιάζει επίσης το ψήφισμα 2202 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο απαιτεί πλήρη εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ.

«Προτρέπουμε τη Ρωσία, ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύγκρουση, να ανακαλέσει την αναγνώριση, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να επιστρέψει στις συζητήσεις στο πλαίσιο του σχήματος της ορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας Επαφής. Καλούμε τα άλλα κράτη να μην ακολουθήσουν την παράνομη απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει αυτή τη διακηρυγμένη ανεξαρτησία.

«Η ΕΕ θα απαντήσει άμεσα σε αυτές τις τελευταίες παραβιάσεις με πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των οικονομικών σχέσεων με τις μη κυβερνητικές ελεγχόμενες περιοχές, ενώ θα προσδιορίσει επίσης άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνα για την υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, σε συντονισμό με τους συνεργάτες μας.

«Προειδοποιούμε τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει τα πρόσφατα υπογραφέντα σύμφωνα με τις αυτοαποκαλούμενες «δημοκρατίες» ως πρόσχημα για τη λήψη περαιτέρω στρατιωτικών μέτρων κατά της Ουκρανίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να εγκρίνει ταχέως ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις.

«Η ΕΕ επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της και τη δέσμευσή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις πολιτικές και οικονομικές της σχέσεις με την Ουκρανία».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε βαριές κυρώσεις εις βάρος ισχυρών προσώπων της Ρωσίας και των τραπεζών της χώρας

«Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει την πρώτη δέσμη κυρώσεων εις βάρος των εξής πέντε ρωσικών τραπεζών: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank και Βlack Sea Bank και εις βάρος τριών προσώπων με τεράστια περιουσία, τον Gennady Timchenko, τον Boris Rotenberg και τον Igor Rotenberg», είπε ο Τζόνσον ενώπιον του κοινοβουλίου.

Τα άτομα αυτά θα δουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο να παγώνουν και θα τους απαγορεύεται να ταξιδεύουν στη χώρα, είπε ο Τζόνσον. Σε όλα τα άτομα και οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου θα απαγορεύεται επίσης να έχουν συναλλαγές μαζί τους, πρόσθεσε.

Ο Τζόνσον είπε ότι η κίνηση για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία προέκυψε παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και αρκετοί άλλοι ηγέτες έδωσαν στον Πούτιν «κάθε ευκαιρία» μέσω της διπλωματίας. «Δεν θα τα παρατήσουμε», είπε ο Τζόνσον. «Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια διπλωματική λύση μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα ότι κανένα από τα μηνύματά μας δεν εισακούστηκε και ότι ο Πούτιν είναι αμείλικτα αποφασισμένος να προχωρήσει περαιτέρω υποτάσσοντας και βασανίζοντας την Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την αναστολή από τη Γερμανία της αδειοδότησης του αγωγού αερίου Nord Stream 2 και διαβεβαίωσε πως θα ανακοινώσει σήμερα «τα δικά του μέτρα». «Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές πως, αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, θα δράσουμε μαζί με τη Γερμανία ούτως ώστε ο Nord Stream 2 να μην προχωρήσει. Ήμασταν σε στενή διαβούλευση με τη Γερμανία την περασμένη νύκτα και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ανακοίνωσή της. Θα λάβουμε σήμερα τα δικά μας μέτρα», έγραψε στο Twitter η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Τζο Μπάιντεν.

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today.

— Jen Psaki (@PressSec) February 22, 2022