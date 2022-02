Η επιτάχυνση των διμερών επενδυτικών ευκαιριών στο επίκεντρο της συνάντησης Γεωργιάδη - Πάιατ

Στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη με την Αμερικανίδα βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, Έρικα Όλσον και τον Aμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, βρέθηκε η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας και η επιτάχυνση των διμερών σχέσεων.

.@StateEUR DAS Erika Olson had a great meeting w/@AdonisGeorgiadi, discussing how the 🇺🇸🇬🇷 can accelerate bilateral investment opportunities at a time when more & more US businesses are growing their footprints in Greece, especially in tech, renewable energies, ports & shipyards. pic.twitter.com/OmkWBCFUdf

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) February 15, 2022