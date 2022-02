Δένδιας: Δωρεά της Ελλάδας για χρηματοδότηση προγράμματος του WFP

Με τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίσλεϊ (David Beasley) συναντήθηκε, στο πλαίσιο των επαφών του στη Ρώμη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Constructive discussion with @WFPChief David Beasley, in #Rome. Emphasis on aid for the development of #Libya, in the context of #Greece's active presence in the country. (1/2) pic.twitter.com/vm2KNfKM0u

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 8, 2022