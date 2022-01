Δύο αντιπροέδρους στο Ευρωκοινοβούλιο «διεκδικεί» για πρώτη φορά η Ελλάδα

Αποστολή στο Στρασβούργο

Μια εκλογική διαδικασία αλλά κι ένα εξάμηνο της Γαλλικής Προεδρίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παρόν και το μέλλον της ΕΕ είναι προ των πυλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να εκλέξει σήμερα τον νέο πρόεδρό του που θα διαδεχθεί τον εκλιπόντα David Sassoli. Εξίσου ενδιαφέρουσες χαρακτηρίζονται στην εν λόγω συγκυρία και οι εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα μας διεκδικεί για πρώτη φορά την δυνατότητα να εκπροσωπηθεί με δύο αντιπροέδρους στο Ευρωκοινοβούλιο.

Για την ακρίβεια βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας της Τρίτης και της Τετάρτης στην Ολομέλεια θα φανεί αν θα επικρατήσουν οι υποψηφιότητες της ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, Εύας Καϊλή αλλά και του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ώστε να αναλάβουν τις δύο (εκ των δεκατεσσάρων) θέσεις αντιπροέδρου για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Οι μέχρι στιγμής συσχετισμοί φέρουν ως σίγουρη την εκλογή της ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ δεδομένου ότι έχει εξασφαλιστεί η ομόφωνη στήριξη της από το κόμμα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στο οποίο ανήκει και το Κίνημα Αλλαγής. Σημειωτέον ότι τα πρώτα δυόμιση χρόνια οι σοσιαλδημοκράτες είχαν αποφασίσει να στηρίξουν ομόφωνα την Ουγγαρέζα συνάδελφό της κα Καϊλή και στη συνέχεια να υποστηριχτεί η ίδια.

Πολύ πιθανή αλλά όχι διασφαλισμένη, θεωρείται και η επανεκλογή στη θέση του αντιπροέδρου, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος προτάθηκε από τους ευρωβουλευτές της Αριστεράς. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Παπαδημούλης συγκαταλέχθηκε την προηγούμενη χρονιά στο top-10 των Ευρωβουλευτών με τη μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στη λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον Δείκτη Επιρροής (Influence Index) για το 2021, όπως αυτός προκύπτει από τους οργανισμούς VoteWatch Europe και BCW Brussels, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση μεταξύ 705 ευρωβουλευτών. Εκ του αποτελέσματος θα φανεί αν την επανεκλογή του αυτή τη φορά θα στηρίξουν τόσο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όσο και η ομάδα των Φιλελευθέρων, μεταξύ των οποίων και το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, ή αν θα στραφούν στην εναλλακτική ενός υπερσυντηρητικού υποψήφιου.

Σημειωτέον ότι οι 14 Αντιπρόεδροι εκλέγονται σε κοινή, μυστική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, δηλαδή το 50%+1 του συνόλου των ευρωβουλευτών της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί την Τρίτη. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες ψήφους είναι μικρότερος του 14, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος, υπό τους ίδιους όρους την Τετάρτη. Εάν απαιτηθεί τρίτη ψηφοφορία για την πλήρωση του Προεδρείου, για τις θέσεις που απομένουν, αρκεί η απλή πλειοψηφία. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, δεδομένης της υγειονομικής κρίσης, με τους μισούς από τους ευρωβουλευτές να εκτιμάται ότι δεν παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο Στρασβούργο.

Για θέση του Προέδρου φαβορί θεωρείται η Μαλτέζα Roberta Metsola (ΕΛΚ), η οποία διεκδικεί την θέση του προέδρου του ευρωκοινοβουλίου για το δεύτερο μισό της περιόδου 2019-2014 μαζί με άλλους τρεις υποψήφιους: Alice Bah Kuhnke (Σουηδία, Πράσινη), Kosma Złotowski (Πολωνία, υπερσυντηρητικός) και Sira Rego (Ισπανία, Αριστερά).

Τους συσχετισμούς επισφράγισε άλλωστε και η συμφωνία για τη δημιουργία πλειοψηφίας μέχρι τις επόμενες εκλογές του 2024 στην οποία κατέληξαν πρόσφατα η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (S&D) με αυτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και των Φιλελευθέρων (Renew) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Έχουμε φτάσει σε συμφωνία με το @EPPGroup και το @RenewEurope για να διασφαλίσουμε μια σταθερή πλειοψηφία μέχρι τις εκλογές του 2024», αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του S&D στο Twitter.

We’ve reached a deal with @EPPGroup & @RenewEurope to ensure a stable working majority until 2024 elections: strong institutional representation for S&D MEPs and we have agreed on a working document with our priorities: rule of law, women’s rights, social dimension & fiscal rules

