Δένδιας προς Αμερικανό υφΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Tην πάγια θέση της Ελλάδας περί της στήριξης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία του με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν (Wendy R. Sherman), αναφέρουν διπλωματικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ν. Δένδιας σε χθεσινή ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε πως ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας και πως συνομίλησαν σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και στα Δυτικά Βαλκάνια.

During a phone conversation today, I discussed with U.S. @DeputySecState W.Sherman the situation in #Ukraine & #WesternBalkans and briefed her on Turkey's recent provocative statements. pic.twitter.com/rr22u03fec

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 4, 2022