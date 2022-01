Ο Δένδιας ενημέρωσε την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ για την προκλητική ρητορική της Τουρκίας

Τελευταία ενημέρωση 21:42

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και στα Δυτικά Βαλκάνια, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας.

«Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους Συμμάχους και τους εταίρους μας στο NATO και να επιλύουμε τις διαφορές με διπλωματία», σημείωσε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, σε ανάρτηση της στο twitter μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη σημασία της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας αλλά και του συντονισμού μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «τόνισαν τη σημασία της προώθησης της αλληλεγγύης και της σταθερότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η υφυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισαν επίσης τη σημασία του συνεχούς συντονισμού μεταξύ των Συμμάχων και των εταίρων του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας πρωτοφανών οικονομικών μέτρων για την αποτροπή της Ρωσίας από περαιτέρω στρατιωτική δράση και επιθετικότητα».

Today I spoke with Greek Foreign Minister @NikosDendias about the critical role that Greece plays in promoting security and stability across Europe. We are committed to supporting our @NATO Allies and partners and resolving disputes diplomatically. https://t.co/DedonTuSjq

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 4, 2022