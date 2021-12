Κομισιόν: Ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2021

Τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2021, τα οποία επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα στον τομέα της πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο φετινός διαγωνισμός REGIOSTARS έλαβε έναν πρωτοφανή αριθμό 214 αιτήσεων, ενώ 14.156 άτομα ψήφισαν στην κατηγορία του βραβείου κοινού.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε σχετικά: «Συγχαίρω θερμά τους 10 νικητές των έργων στον τομέα της πολιτική συνοχής της ΕΕ για το 2021: «Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων κάνοντας χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Ελπίζω να εμπνεύσουν πολλούς άλλους σε ολόκληρη την ήπειρο. Είναι βέβαιο ότι με τα βραβεία REGIOSTARS μάθαμε ότι η αριστεία και η καινοτομία βρίσκονται παντού στην Ευρώπη. Πρέπει απλώς να τις αναζητήσουμε και να τις αναδείξουμε όπως τους αξίζει. Θα συνεχίσουμε να τις αναζητούμε και θα συνεχίσουμε να τις στηρίζουμε.»

Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε πέντε κατηγορίες καθώς και ένα βραβείο κοινού.

Για την κατηγορία «ΕΞΥΠΝΗ Ευρώπη: αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων σε έναν ψηφιακό κόσμο» (1η κατηγορία), το βραβείο απονεμήθηκε στο έργο Integration 3D metal printing (ενσωμάτωση της τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταλλικών μερών) από το Βέλγιο. Το έργο αυτό υποστηρίζει την εφαρμογή της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταλλικών μερών στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω μιας πολύ καινοτομικής ολοκληρωμένης προσέγγισης της γνώσης και της τεχνολογίας. Η ιδέα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε άλλα πλαίσια με βιομηχανική παράδοση.

Για την κατηγορία «ΕΞΥΠΝΗ Ευρώπη: πράσινες και ανθεκτικές κοινότητες σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον» (2η κατηγορία), το βραβείο απονεμήθηκε στο έργο ICCARUS (Gent knapt op) για την παρουσίαση ενός μοναδικού προγράμματος χρηματοδότησης της ανακαίνισης κατοικιών με αποδέκτες 100 ευάλωτους ιδιοκτήτες κατοικιών στη Γάνδη του Βελγίου. Το πρόγραμμα διαθέτει ισχυρή κοινωνική συνιστώσα και είναι εύκολο να μεταφερθεί τόσο σε άλλες περιοχές, όπως λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, όσο και σε άλλους τομείς.

Το βραβείο «ΔΙΚΑΙΗ Ευρώπη: ενίσχυση της ένταξης και της καταπολέμησης των διακρίσεων» (3η κατηγορία) απονεμήθηκε στο έργο TREE - Training for integrating Refugees in the Euregion (κατάρτιση για την ένταξη των προσφύγων στην ευρωπεριφέρεια), το οποίο διευκολύνει την ένταξη των προσφύγων μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος κατάρτισης με βάση τις ανάγκες για επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες, και ενός προγράμματος απόκτησης επαγγελματικών προσόντων για κοινωνικούς διερμηνείς. Οι νικητές είναι από τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Το έργο Travelling Solidary Cannery (περιοδεύον αλληλέγγυο κονσερβοποιείο) έλαβε το βραβείο στην 4η κατηγορία, «ΑΣΤΙΚΗ Ευρώπη: προώθηση πράσινων, βιώσιμων και κυκλικών συστημάτων τροφίμων σε λειτουργικές αστικές περιοχές». Το σχέδιο εξασφαλίζει την πρόσβαση μειονεκτούντων ατόμων σε υγιεινά και δίκαια τρόφιμα σε προσιτές τιμές ολόκληρο τον χρόνο. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα νέο φάσμα επαγγελμάτων που επικεντρώνονται στην παραγωγή, την αξιοποίηση, την εφοδιαστική και την εμπορία τοπικών προϊόντων, αλλά και μη πωληθέντων προϊόντων από σουπερμάρκετ ή πλεονασματικές συγκομιδές. Ο νικητής είναι από το Βέλγιο.

Στο πλαίσιο του θέματος του έτους: «Ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας στις περιφέρειες — Ευρωπαϊκό έτος Σιδηροδρόμων 2021» (5η κατηγορία), νικητής είναι το έργο North-West Multimodal Transport Hub (βορειοδυτικός κόμβος πολυτροπικών μεταφορών) από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το έργο παρέχει αυξημένες δυνατότητες σιδηροδρομικών μεταφορών, μεγάλη ισορροπία μεταξύ υπηρεσιών για χρήση ποδηλάτου, δημόσιων μεταφορών και τρόπων ενεργούς κινητικότητας στην πόλη Londonderry, καθώς και μια ενθαρρυντική μετατόπιση του τρόπου μεταφοράς από το αυτοκίνητο στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Τέλος, το βραβείο κοινού απονέμεται στο BEGIN, ένα έργο που ενώνει πόλεις, πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της συνδημιουργίας έργων γαλάζιας και πράσινης υποδομής σε 10 πόλεις στις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία και τη Γερμανία. Στόχος του έργου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών έως και κατά 30 % και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Άλλα δημοφιλή στο κοινό έργα ήταν το Balkan Road (1η κατηγορία), το Baltazar (3η κατηγορία), το Digital Farming Specialist (4η κατηγορία) και το Transporte A Pedido(5η κατηγορία).