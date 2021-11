Δένδιας από τη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη: Η Ελλάδα παρούσα στις εξελίξεις

«Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Παρίσι. Η Ελλάδα, δύναμη περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, είναι παρούσα στις εξελίξεις» έγραψε στο Twitter ο Ν. Δένδιας, στο οποίο παραθέτει και σχετική φωτογραφία.

Στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης στο Παρίσι, ο Νίκος Δένδιας είχε άτυπες διμερείς επαφές με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ισπανίας, της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου, καθώς και με τον Ειδικό Απεσταλμένο για τη Λιβύη, Γιαν Κούμπις.

Together with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis at the International Conference on Libya in Paris. Greece, a force for regional peace and security, is actively engaged in regional developments. pic.twitter.com/Csj4xbo3cd

