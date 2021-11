Μισέλ: Τα σύνορα των κρατών-μελών είναι σύνορα της ΕΕ

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα είχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος τόνισε ότι «τα σύνορα των κρατών μελών είναι σύνορα της ΕΕ». Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μισέλ σημειώνει:

Discussed with @GitanasNauseda







Using vulnerable migrants as part of a hybrid attack is beyond contempt.







The #EU will not accept any attempt to instrumentalise migrants.







Full solidarity with EU Member states.







Member states’ borders are EU borders.

— Charles Michel (@eucopresident) November 9, 2021