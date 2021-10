Ομάδα Σοσιαλδημοκρατών στο ΕΚ: «Μια θαρραλέα γυναίκα, μια προοδευτική ηγέτης, έφυγε πολύ νωρίς»

«Μια θαρραλέα γυναίκα, μια προοδευτική ηγέτης, έφυγε πολύ νωρίς», αναφέρει για το χαμό της Φώφης Γεννηματά η πρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσκε Γκαρσία Πέρεζ.

Με μήνυμά της στο twitter, η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών αναφέρει:

«Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Φώφης Γεννηματά και στους φίλους μας στην πολιτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ. Μια θαρραλέα γυναίκα, μια προοδευτική ηγέτης, έφυγε πολύ νωρίς. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

My condolences to the family of Fofi Gennimatà, and to our friends of #KINAL party.







A courageous woman, a progressive leader, she’s gone too soon. May she Rest In Peace.#pasok pic.twitter.com/zsARZldZkq

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) October 25, 2021