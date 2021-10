«Χτύπημα» της Κομισιόν στην Facebook, μετά το χθεσινό μπλακάουτ

«Λάδι στη φωτιά» της Facebook έριξε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, σχολιάζοντας το χθεσινό, πολύωρο μπλακάουτ στο σύνολο των social media του τεχνολογικού κολοσσού.

Με ανάρτηση της στο Twitter, η Δανή αξιωματούχος ανέφερε πως το Facebookdown δείχνει πως «πρέπει να έχουμε εναλλακτικές και επιλογές στην τεχνολογική αγορά, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε μόνο μερικούς μεγάλους "παίχτες", ανεξάρτητα από το ποιο είναι αυτοί. Σε αυτό στοχεύει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA)».

#facebookdown tells 2 things :



1/ we need alternatives & choices in the #tech market, and must not rely on a few big players, whoever they are => that's the aim of #DMA



2/ that sometimes, there’s nothing better than talking to each other… just on the phone or … offline😊

— Margrethe Vestager (@vestager) October 5, 2021