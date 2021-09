Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια - Πάιατ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του κ. Δένδια στην Ουάσινγκτον στα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with @USAmbPyatt @GreeceMFA. Talks focused on 🇬🇷🇺🇸 Strategic Dialogue, ahead of my planned visit to Washington D.C. mid October. pic.twitter.com/aRS1jYHje6

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 27, 2021