Δένδιας: Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και η μετανάστευση στην ατζέντα των ΥΠΕΞ της ΕΕ

«Πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε για το Αφγανιστάν, όχι μόνο τη γεωπολιτική όψη, αλλά και την ανθρωπιστική κατάσταση, την ικανότητα να συνεχίσουμε να απεγκλωβίζουμε ανθρώπους και, φυσικά, για τη μετανάστευση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την άφιξη του στο άτυπο συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Σλοβενία.

«Η μετανάστευση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθαυτή ως θέμα, αλλά και το ενδεχόμενο ορισμένες χώρες να προσπαθήσουν να εργαλειοποιήσουν τα μεταναστευτικά ρεύματα προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

«Και φυσικά, πρόκειται να συζητήσουμε για τα κράτη του Κόλπου, την κατάσταση στον Κόλπο, τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή», κατέληξε.

FM @NikosDendias’ statement upon arrival at the #ΕU FMs informal mtg #Gymnich#EU2021SI @EU2021SI







🔗https://t.co/uIMNDpxkex pic.twitter.com/gaLM0hCACz

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 2, 2021