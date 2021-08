ΕΕ: Επικοινωνία Μισέλ με τον Ερντογάν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχε την Κυριακή ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Ο Βέλγος αξιωματούχος έκανε λόγο για «κοινή πρόκληση» που αντιμετωπίζουν η Τουρκία και η ΕΕ.

Ακόμα, ο Μισέλ συμπλήρωσε πως υπήρξε πλήρης κατανόηση για «την ανάγκη διασφάλισης ασφαλούς αποχώρησης των ξένων πολιτών, των Αφγανών υπαλλήλων και των οικογενειών και της διασφάλισης υποστήριξης στους ευάλωτους Αφγανούς».

Discussed recent developments in Afghanistan with @RTErdogan







A common challenge for both Turkey and the EU.







Full understanding on need to ensure safe exit of nationals, local staff and families and to ensure support for vulnerable Afghans and host communities in the region.

— Charles Michel (@eucopresident) August 22, 2021