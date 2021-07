Το μήνυμα Δένδια για τη Διεθνή Ημέρα Νέλσον Μαντέλα

Μήνυμα για τη διεθνή ημέρα Νέλσον Μαντέλα ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«"Tο να είσαι ελεύθερος δεν σημαίνει απλώς να σπάσεις τις αλυσίδες σου, αλλά το να ζεις με τρόπο που να σέβεται και να υποστηρίζει την ελευθερία των άλλων" (Nelson Mandela 18/7/1918 - 5/12/2013)», ανέφερε.

“For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others”

(Nelson #Mandela 18/7/1918 - 5/12/2013).

