Στήριξη Κυρ. Μητσοτάκη και άλλων 15 ηγετών της ΕΕ στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ

Κείμενο με τη συμμετοχή άλλων 15 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ υπογράφει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν.

Με σχετική ανάρτηση στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει πως «το μίσος, η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην Ένωση μας. Γι αυτό και σήμερα και κάθε μέρα, τασσόμαστε υπέρ της πολυμορφίας και της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ώστε οι μελλοντικές γενιές να μεγαλώσουν σε μια Ευρώπη της ισότητας και του σεβασμού».

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That's why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/UQBF0IKmVV

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 24, 2021