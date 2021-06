Μπάιντεν: Ήθελα να δω τον Πούτιν πρόσωπο με πρόσωπο για να μην παρερμηνευτούμε

«Η ατζέντα μου δεν είναι απέναντι στη Ρωσία ή απέναντι στον οποιονδήποτε, αλλά είναι υπέρ του λαού των ΗΠΑ». Με αυτό ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μετά την Σύνοδο Κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πώς μπορώ να είμαι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και να μη μιλάω για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων», συνέχισε ο Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην υπόθεση Ναβάλνι και στις υποθέσεις των φυλακισμένων Αμερικανών. Δήλωσε ότι το έκανε σαφές στον Πρόεδρο Πούτιν και δήλωσε ότι το κλίμα ήταν σαφές και ειλικρινές και από τις δύο πλευρές.

Για τους στόχους της Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι υπήρχαν τρεις στόχοι: α) Να μην υπάρξουν παρερμηνείες, β) Να δηλωθούν οι θέσεις των ΗΠΑ και των Συμμάχων τους, γ) Να υπάρξουν πρακτικά βήματα στις σχέσεις των δύο χωρών. Συνολικά, είπε ότι για όλα τα θέματα που μπήκαν στο τραπέζι, υπάρχει μια καταρχήν αμοιβαία κατανόηση και ότι τα υπόλοιπα «θα τα βρούμε» (we will find out).

Στρατηγική σταθερότητα για την προστασία όλου του κόσμου. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι ξεκίνησε ένας διμερής διάλογος μεταξύ των δύο δυνάμεων για να βρεθεί ένας μηχανισμός στα χνάρια του START III, που θα περιορίσει την επικινδυνότητα των σύγχρονων όπλων. Στο ίδιο πεδίο δήλωσε ότι θα υπάρξει κοινή προσπάθεια για την κυβερνοασφάλεια και θα μιλήσουν πάνω σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ο Πούτιν δήλωσε ότι για όσα καταμαρτυρούν οι ΗΠΑ ότι δεν έχει ευθύνη, αλλά ο Μπάιντεν απάντησε ότι θα λάβει μέτρα. Στη συνέχεια δήλωσε «πώς θα νιώθατε αν ήξεραν όλοι ότι οι ΗΠΑ αναμειγνύονται στις εκλογές των άλλων χωρών;» για να επισημάνει ότι η δημόσια εικόνα και η αξιοπιστία του Πούτιν σε παγκόσμιο επίπεδο συρρικνώνεται.

Ενημέρωσε επίσης ότι θα υπάρξει συνεργασία για την ανοικοδόμηση στη Συρία και δήλωσε ότι συζήτησαν πως θα μπορέσουν από κοινού να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Ειδικά για τη Συρία, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην συριακή κυβέρνηση, γιατί παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες.

Για τα άμεσα γεωστρατηγικά ζητήματα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Αρκτικός κύκλος πρέπει να παραμείνει μια ουδέτερη ζώνη και να υπάρξει εθνική κυριαρχία στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία. Για το Αφγανιστάν, δήλωσε ότι θα υπάρξει αμοιβαία συνεργασία για την ειρήνευση στην περιοχή, με πιθανό αντάλλαγμα στο Ιράν.

Για το αν είμαστε σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, ο Μπάιντεν απάντησε ότι αυτό το ερμηνευτικό σχήμα δεν είναι σωστό γιατί η Ρωσία δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε έναν Ψυχρό Πόλεμο με τις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε, βέβαια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην αυξανόμενη απειλή της Κίνας, αλλά δεν θεωρεί ότι μπορεί η Ρωσία να γίνει η κινητήριος δύναμη απέναντι στις ΗΠΑ.

Για την ουσία των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η Σύνοδος Κορυφής κράτησε μόλις δύο ώρες, γιατί ήθελαν να προχωρήσουν στο να δώσουν όλα τα στοιχεία στους υπόλοιπους σημαντικούς κρατικούς θεσμούς των δύο χωρών (Υπουργείο Εξωτερικών, Άμυνας κλπ).

Για τη σύγκριση της κατάστασης στο εσωτερικό της Ρωσίας με το κίνημα Black Lives Matter, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι άλλο πράγμα κανονικοί εγκληματίες να σπάνε τον αστυνομικό κλοιό και να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο και να δολοφονούνται αστυνομικοί (αναφερόμενος στην εσωτερική κατάσταση των ΗΠΑ) και άλλο να διαδηλώνει κόσμος έξω από το κοινοβούλιο ζητώντας δημοκρατικές ελευθερίες που δεν του δίνονται.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ήταν σύντομος και στο τέλος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει η Κίνα να φανεί ένα υπεύθυνο κράτος, οπότε και πιστεύει ότι τελικά θα προχωρήσει το ζήτημα της διερεύνησης των αιτιών του COVId-19, παρόλη την τωρινή άρνηση τους.