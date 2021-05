Επικοινωνία Δένδια - Χριστουδουλίδη, μετά τη συνάντηση με τον Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστουδουλίδη, είχε τη Δευτέρα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Κύπριο ΥΠΕΞ Ν.Χριστοδουλίδη για την συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

During telephone conversation, FM @NikosDendias briefed #Cyprus FM @Christodulides on his meeting with his Turkish counterpart

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας ενημέρωσε τον Κύπριο ΥΠΕΞ Ν.Χριστοδουλίδη για την συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογό του

