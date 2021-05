ΕΕ: Νέα συμφωνία με την Pfizer για έως και 1,8 δισ. εμβόλια κατά του κορονοϊού

Την υπογραφή νέας συμφωνίας για την παράδοση εμβολίων κατά του κορονοϊού με τις Pfizer-BioNTech υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμφωνία αφορά τα έτη 2021-2023 και προβλέπει την παράδοση έως και 1,8 δισ. επιπλέον δόσεων του σκευάσματος των εταιριών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, «θα ακολουθήσουν συμφωνίες και με άλλες εταιρίες» για την προμήθεια επιπλέον δόσεων εμβολίων κατά της νόσου.

Η συμφωνία θα επιτρέψει την αγορά 900 εκατομμυρίων δόσεων του υφιστάμενου εμβολίου, καθώς και ενός εμβολίου προσαρμοσμένου στις παραλλαγές, με τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον 900 εκατομμυρίων δόσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν, η έγκαιρη παράδοση των δόσεων είναι διασφαλισμένη χάρη στην εδραιωμένη συνεργασία με τις εταιρείες στο πλαίσιο των ισχυουσών συμβάσεων και των εφαρμοζόμενων ρυθμίσεων. Η δυνατότητα των κρατών μελών να μεταπωλούν ή να δωρίζουν δόσεις σε χώρες που τις έχουν ανάγκη εκτός ΕΕ ή μέσω του μηχανισμού COVAX έχει ενισχυθεί, γεγονός που συμβάλλει στην παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η νέα σύμβαση θα ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής εμβολίων της ΕΕ, καθιστώντας έτσι δυνατή την εξυπηρέτηση άλλων αγορών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Our new 🇪🇺 contract 2021-2023 with @BioNTech_Group @Pfizer is now signed.

It guarantees up to 1.8 billion doses for our fight against COVID and its variants.

Contracts with other companies may follow, to protect Europe and the world in the long term.https://t.co/qhjktV17o5 pic.twitter.com/3cI1isHLjl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2021

Στη συμφωνία, που είναι η τρίτη κατά σειρά με το σκεύασμα των δύο εταιριών, προβλέπεται πως η παραγωγή των εμβολίων θα γίνει εντός της ΕΕ και πως τα συστατικά για την παρασκευή των εμβολίων θα προέρχονται από τις χώρες της Ένωσης.