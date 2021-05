Η Κομισιόν ενέκρινε το νέο συμβόλαιο με την Pfizer/BioNTech - 1,8 δισ. εμβόλια ως το 2023

Με ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε ότι και επίσημα η Κομισιόν, ενέκρινε τη σύμβαση με την Pfizer/BioNTech για την παράδοση 1,8 δισ. εμβολίων ως το 2023. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ως τώρα συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και του φαρμακευτικού κολοσσού, η οποία κυρώνεται στο σημείο ακμής των ευρύτερων εξελίξεων.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.