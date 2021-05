Το όριο των 200 εκατ. εμβολιασμών κατά του κορονοϊού ξεπέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος επανέλαβε τον στόχο της της Κομισιόν για εμβολιασμό του 70% των ενήλικων Ευρωπαίων πολιτών μέχρι τον Ιούλιο.

«Ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία» σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.

We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.

Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2021