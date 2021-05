Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, αποφάσισε να συγκαλέσει την Τρίτη 18 Μάϊου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Συγκεκριμένα, με μήνυμά του στο twitter, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας αναφέρει: «Λόγω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και του απαράδεκτου αριθμού αμάχων, συγκαλώ έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Θα συντονίσουμε και θα συζητήσουμε πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει καλύτερα στον τερματισμό της τρέχουσας βίας».

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence

