Σε σύσκεψη στην οποία θα παρουσιαστεί η νέα ψηφιακή δράση «Know Your Customer», θα προεδρεύσει στις 16:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νέα ψηφιακή δράση «Know Your Customer» επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνουν στοιχεία τους στις τράπεζες χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία σε κατάστημα. Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε δηλώσει το Know Your Customer θα διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, αλλά κυρίως θα διασφαλίσει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι τράπεζες έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία την εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων «Συστηθείτε» ή eKYC, μέσω της οποίας ο πελάτης θα μπορεί να ενημερώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του, χωρίς προσκόμιση εγγράφων (εκκαθαριστικό, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.) και δικαιολογητικών στις τράπεζες, προκειμένου π.χ. να ανοίξει λογαριασμό ή να λάβει δάνειο κ.ά. Αυτό θα μπορεί να γίνεται με τη συγκατάθεση του πελάτη της τράπεζας και τη σύνδεσή του μέσα από το ebanking με το Taxis κάνοντας χρήση των κωδικών για το Taxisnet.