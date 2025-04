Πόσο συμφέρει η εκμετάλλευση εξοχικών κατοικιών

Η αγορά νεόδμητης εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές, προσφέροντας τόσο προοπτικές μελλοντικής υπεραξίας, όσο και σημαντικά έσοδα από την βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με την Elxis – At Home in Greece. Η διαχείριση, τα κόστη, οι αποδόσεις.

Η αγορά νεόδμητης εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές, προσφέροντας τόσο προοπτικές μελλοντικής υπεραξίας, όσο και σημαντικά έσοδα από την βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό αναφέρει η Elxis – At Home in Greece, εξειδικευμένη εταιρεία παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Ουτρέχτη της Ολλανδίας. «Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας αναφορικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι επενδύσεις σε ακίνητα επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, ως μια “αμυντική” στρατηγική που μπορεί να προσφέρει σημαντικές αποδόσεις», σημειώνει η Elxis – At Home.

Ενδεικτικά, το τελευταίο 12μηνο, η τιμή αγοράς μιας νεόδμητης εξοχικής κατοικίας 80 τ.μ. στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τρία υπνοδωμάτια και ιδιωτική πισίνα, ανήλθε σε 327.000 ευρώ, τιμή αυξημένη κατά 16,7% σε σχέση με το 2023 (280.000 ευρώ) και κατά 23,3% σε σχέση με το 2022 (265.000 ευρώ). «Αν ο ιδιοκτήτης επιλέξει και την ενοικίαση, το δυνητικό κέρδος μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο», τονίζει ο CEO της Elxis – At Home in Greece, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανάλυση της εταιρείας, αναφορικά με τα έσοδα από μίσθωση, για κατοικία 50–80 τ.μ., επιπλωμένη με πισίνα και βεράντα, προβλέπεται ενοικίαση 80–140 ευρώ ανά υπνοδωμάτιο/διανυκτέρευση. Για μεγαλύτερες κατοικίες 120–150 τ.μ., ενοικίαση 180–240 ευρώ ανά υπνοδωμάτιο/διανυκτέρευση. Τα έσοδα επηρεάζονται από παράγοντες όπως η θέα, η απόσταση από τη θάλασσα, η ηλικία του ακινήτου, η ύπαρξη κήπου ή πισίνας και η εγγύτητα στο αεροδρόμιο ή σε τουριστικά σημεία.

Η διαχείριση, τα κόστη, οι αποδόσεις

Σε σχέση με τη διαχείριση, τα κόστη και τις αποδόσεις, σημειώνεται ότι η τελική απόδοση εξαρτάται και από τα λειτουργικά έξοδα. Η συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης συνεπάγεται προμήθεια 10%–30%, περιλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, υπηρεσίες καθαρισμού, συντήρησης, υποδοχής και υποστήριξης επισκεπτών, καθώς και δυνατότητα online παρακολούθησης κρατήσεων και εσόδων μέσω cloud. Ωστόσο, αποτελεί μια λύση που επιλέγουν οι περισσότεροι ξένοι ιδιοκτήτες, καθώς τους προσφέρει σημαντικά κέρδη, χωρίς να χρειαστεί να ασχοληθούν με το παραμικρό.

Παράδειγμα απόδοσης

Σχετικό αναλυτικό παράδειγμα έδωσε η Elxis – At Home in Greece:

Αγορά το 2019: 145 τ.μ. κατοικία με 3 υπνοδωμάτια & πισίνα.

Τελικό κόστος: 515.000 ευρώ (450.000 αγορά + 65.000 μεταβίβαση/εξοπλισμός).

Καθαρό κέρδος από μίσθωση: 80.000 ευρώ (2021-2024).

Υπεραξία ακινήτου έως τέλος 2024: 182.889 ευρώ.

Συνολικό κέρδος σε πιθανή πώληση: 262.979 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αγορά από τα σχέδια, καθώς εξασφαλίζει άμεση υπεραξία με την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Διεθνές ενδιαφέρον επενδυτών

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, αγοραστές από την Ολλανδία και το Βέλγιο δείχνουν έντονο ενδιαφέρον, αντιμετωπίζοντας τα ακίνητα κυρίως ως επενδυτικά μέσα. Περίπου το 50% των αγοραστών επιλέγουν την ενοικίαση κατά την περίοδο που δεν χρησιμοποιούν το ακίνητο, ενώ ορισμένοι –ιδιαίτερα Ολλανδοί– προχωρούν σε μεταπώληση εντός διετίας, με υψηλό κέρδος.

Αυξανόμενη συμμετοχή παρατηρείται και από Γερμανούς και Γάλλους, αν και αυτοί τείνουν να χρησιμοποιούν τα ακίνητα κυρίως για προσωπικές διακοπές. Η Κρήτη, με ηλιοφάνεια από Απρίλιο έως Οκτώβριο, αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για επενδύσεις σε εξοχικές κατοικίες. Όλα δείχνουν πάντως ότι η επενδυτική αξιοποίηση των εξοχικών κατοικιών θα αποτελέσει μια ανερχόμενη τάση και τα επόμενα χρόνια.