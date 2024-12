Υποδομές/Κατασκευές – Real Estate: «Πετάνε» για Λονδίνο και Νέα Υόρκη με στόχο τα ξένα funds – Η διευρυμένη «λίστα»

Οι ισχυροί του τομέα κατασκευών – υποδομών αλλά και κάποια από τα σημαντικότερα «μέλη του κλαμπ» της αγοράς ακινήτων ετοιμάζονται να δώσουν το παρών σε road shows που διοργανώνονται τον Δεκέμβριο. Ευκαιρία για παρουσίαση μεγεθών, προοπτικών, επενδύσεων και θεσμικών θεμάτων σε παλιούς ξένους «γνώριμους» και νέα διεθνή funds. Ποιοι προγραμματίζουν να «ταξιδέψουν».

Οι ισχυροί του τομέα κατασκευών – υποδομών αλλά και κάποια από τα σημαντικότερα «μέλη του κλαμπ» της αγοράς ακινήτων ετοιμάζονται να «πετάξουν» μέσα στις επόμενες ημέρες σε Ευρώπη και ΗΠΑ για να δώσουν το παρών σε συνέδρια που διοργανώνονται, έχοντας, για ακόμα μία φορά, την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με θεσμικά χαρτοφυλάκια, private equities, ξένους οίκους, fund managers και γενικότερα με το «διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο». Ο λόγος, κατ’ αρχάς, για το μεγάλο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου υπό την αιγίδα της Morgan Stanley και της ΕΧΑΕ. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα μιλήσουν ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο διευθυντής επενδύσεων της Morgan Stanley Μάικ Γουίλσον. Σε δεύτερο χρόνο, λίγες ημέρες μετά, στις 9 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 26th Annual Capital Link Invest in Greece Forum (Greece - Speeding Ahead Post Investment Upgrade, υπό την αιγίδα της Capital Link, στο Metropolitan Club). Μάλιστα, ενδιάμεσα, υπάρχει, για όσες εισηγμένες… ενδιαφέρονται, και το επόμενο road show της ΕΧΑΕ στη Γενεύη, στις 5 Δεκεμβρίου, όπου θα παρουσιαστούν εταιρείες από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πριν κλείσει ο παρών κύκλος του 2024 στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Εκπρόσωποι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, METLEN, αλλά και των Lamda Development, Dimand, Trastor, Trade Esates, Noval Property, ΕΥΔΑΠ κ.α., αν δεν προκύψουν προσθήκες ή ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, θα μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις τους με γνώριμα χαρτοφυλάκια, αλλά και να παρουσιάσουν σε νέα funds τα οικονομικά μεγέθη, τις επενδύσεις που προωθούν ή έχουν στα σκαριά, τα νέα πλάνα στο πλαίσιο μετασχηματισμού τους, τις συμφωνίες που επεξεργάζονται, τις προοπτικές για τους κλάδους τους αλλά και γενικότερα για την εγχωρία οικονομικά – επιχειρηματικότητα, όπως και τα διεθνή τους σχέδια.

Οι εγχώριες συμμετοχές

Άλλωστε, ο leader του χώρου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσφατα μόλις ολοκλήρωσε το deal για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έχοντας επενδυτική ισχύ άνω των 3 δισ. ευρώ και πλάνο 10 δισ. ευρώ (με αιχμή τις Παραχωρήσεις), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι σε φάση μετασχηματισμού, η AKTOR έχει περάσει σε άλλο επίπεδο προωθώντας επενδύσεις 2 δισ. ευρώ (και ΑΜΚ) και «χτίζοντας» νέο επιχειρηματικό προφίλ, η ΑΒΑΞ υλοποιεί κάποια από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στην χώρα, η δε Metlen, κατά βάση κυριαρχεί σε ενέργεια – μέταλλα, έχοντας βάλει πλώρη για το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο δε real estate, προφανώς ο Οδυσσέας Αθανασίου θα είναι σε θέση να προβάλει εκ νέου την μεγάλη ανάπτυξη της Lamda στο Ελληνικό, οι Dimand, Trastor, Noval, Trade Estates, πέραν των επενδύσεων που προωθούν (γραφεία, αναπλάσεις, logistics, retail parks κ.α.), προφανώς αναζητούν ξένους επενδυτές (και αγοραστές) για assets ή μετοχολόγιά τους, ενώ θα έχουν τα στελέχη του χώρου την ευκαιρία αφενός να αναφερθούν στο νέο πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ, αφετέρου να… εξηγήσουν τα μεγάλα discounts στο χρηματιστήριο και την «αδύναμη εικόνα» των μετοχών.

Το συνέδριο των ΕΧΑΕ – Morgan Stanley

Προφανώς, στις συναντήσεις αυτές δεν θα βρίσκονται βέβαια, μόνο οι όμιλοι του τομέα κατασκευών – υποδομών και του real estate. Υπό μια ευρύτερη οπτική, για παράδειγμα, στο road show του Λονδίνου των ΕΧΑΕ – Morgan Stanley, συνολικά έχει προγραμματιστεί να δώσουν το παρών 37 εισηγμένες. Ειδικότερα είναι οι ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Εurobank, Εθνική Τράπεζα, Ελλάκτωρ, Αεροδρόμιο Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Austriacard, Autohellas, Avax, Cenergy, Coca Cola, Φουρλής, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Τράπεζα Πειραιώς, Tράπεζα Κύπρου, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Aktor Group, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, Metlen, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Profile, Σαράντης, ΤΙΤΑΝ, Trade Estates, Viohalco Group (με τις ElvalHalcor και Noval Property). Κατά συνέπεια, πέραν του στενού κύκλου των κατασκευαστών ή του real estate, υπάρχουν και άλλες εισηγμένες από τον ευρύτερο τομέα υποδομών (ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές κ.α.), όπως οι ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, ΔΕΗ, Αεροδρόμιο Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Cenergy, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Motor Oil, ΟΛΠ, Τιτάν, Trade Estates, ElvalHalcor.

Το ραντεβού στη Νέα Υόρκη

Οσον αφορά στο event της Νέας Υόρκης (δεν αφορά μόνο σε εισηγμένες), όπου θα δώσει το παρών και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας (για την ενότητα UPGRADING THE INFRASTRUCTURE & TRANSPORT NETWORK IN GREECE – INVESTMENT OPPORTUNITIES), θα βρεθούν, μεταξύ άλλων (βάσει της ατζέντας που έχει γνωστοποιηθεί), και οι Γ. Παρασκευόπουλος (Danos, an alliance member of BNP PARIBAS Real Estate), Δ. Ανδριόπουλος (CEO Dimand S.A.), Τ. Καζίνος (CEO Trastor), Δ. Μανουσάκης (Managing Partner & Founder Savills Hellas), όσον αφορά στο πάνελ του real estate (με τίτλο: REAL ESTATE: Prospects for Growth & Investments). Στο πιο αμιγώς κατασκευαστικό πάνελ θα βρεθούν η κα Πην. Λαζαρίδου (General Financial Manager Executive Board Director & Board Member, GEK TERNA Group of Companies), Αντ. Μιτζάλης (Executive Director AVAX Group), Γ. Μυλωνογιάννης (Chairman of the BoD ELLAKTOR S.A.), αλλά και οι Χ. Σαχίνης (CEO Athens Water Supply & Sewerage Company SA - EYDAP), Μ. Σιγάλας (Senior Vice President and Managing Director, Europe Hill International).

Πάντως, στην εκδήλωση θα παραστεί και ο Αλ. Εξάρχου, ενδεχομένως με διπλή ιδιότητα, ως επικεφαλής της AKTOR Group, όσο και για να μιλήσει για το μέλλον της Attica Bank (αν και θα βρεθεί η κα Βρεττού), ενώ, μεταξύ άλλων εκπροσώπων της επιχειρηματικής (και όχι μόνο) ελίτ της χώρας θα είναι η κα Βίβιαν Μπουζάλη (Chief Corporate Affairs & Communication Office METLEN Energy & Metals), υψηλόβαθμα στελέχη του ενεργειακού κλάδου (ΔΕΗΑΝ, HelleniQ Energy), των μεταφορών (ΔΑΑ, Attica Group) κ.α. Προφανώς, θα βρεθούν στελέχη από πλήθος τραπεζών, επενδυτικών οίκων, funds, χρηματιστηριακών κ.α. (Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Nomura, CVC Capital Partners, Oaktree, Brook Lane Capital, Grifon Capital Advisors αλλά και AXIA Ventures Group, Ambrosia, NBG Securities, DECA Investments AIFM, Elikonos Capital AIFM, EOS Capital Partners, Halcyon Equity Partners, SMERemediumCap κ.α.).