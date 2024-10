Πετρέλαιο θέρμανσης: Υποτονική η ζήτηση – Γιατί δεν αγοράζουν ακόμη οι καταναλωτές

Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα κινείται η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα κινείται η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με πηγές της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή είναι περίπου 20 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι στις αγορές τους. Η καλοκαιρία αλλά και το γεγονός ότι οι τιμές όλων των καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) παραμένουν σταθερά ή παρουσιάζουν τάσεις μικρής αποκλιμάκωσης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που συγκρατούν τους Έλληνες από το να προχωρήσουν σε παραγγελίες. Φυσικά, κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι την χαμηλότερη τιμή, σπεύδουν να αγοράσουν κάποιες μικρές ποσότητες αλλά «παραδοσιακά», η ζήτηση κλιμακώνεται όταν αρχίζουν τα κρύα και κορυφώνεται από τον Δεκέμβριο.

Πάντως τα ελληνικά νοικοκυριά σταδιακά στρέφονται σε εναλλακτικές, πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές θέρμανσης όπως είναι το φυσικό αέριο, οι αντλίες θερμότητας και ο ηλιακός, μια τάση η οποία ενισχύεται τόσο από τα προγράμματα «Εξοικονομώ» όσο και από τις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι έχουν πάψει να θέτουν το κέντρο βάρους τους στο πετρέλαιο και επεκτείνονται και στο φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τι προβλέπεται για το επίδομα θέρμανσης

Σύμφωνα με όσα έχει εξαγγείλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης. Θα περιλαμβάνει επιδότηση για όλες τις μορφές θέρμανσης: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό. Φέτος, θα υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για την θέρμανση και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο υπουργός ΠΕΝ, Θόδωρος Σκυλακάκης, η διαφορά μεταξύ του επιδόματος για ηλεκτρισμό και πετρέλαιο θα είναι στο 25%. Το τελικό ποσό θα προκύψει από τον υπολογισμό όλων των δεδομένων, βάσει και του ισχύοντος από πέρσι συστήματος χωρισμού της Ελλάδας σε 12.000 σημεία και τον ορισμό του πόσο κρύο ή ζέστη έκανε σε κάθε περιοχή.

Οι δικαιούχοι θα κάνουν αίτηση μέσω της ίδιας πλατφόρμας, ότι το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ και θα ισχύσουν τα ίδια με πέρσι εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Όσον αφορά την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνει σε δύο δόσεις, μια μεγάλη δόση (περίπου το 60%) στην αρχή, εντός του Δεκεμβρίου και μία μικρότερη (το 40%) η οποία θα δοθεί στο τέλος ενώ για πρώτη φορά θα ληφθεί υπόψη πόσο κρύο έκανε στη διάρκεια του χειμώνα σε κάθε περιοχή.

Οι εκπτώσεις των επιχειρήσεων εμπορίας για αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Κατά την πρακτική που ακολουθεί ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν εκπτώσεις και διευκολύνσεις για αγορά πετρελαίου θέρμανσης (ειδικά μέσω πιστωτικών καρτών) οι οποίες συμπίεσαν περαιτέρω το κόστος της αγοράς καυσίμου. Για παράδειγμα, η AVIN προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής σε έως και 12 δόσεις. Η εταιρεία σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More προσφέρουν κέρδος 6% σε Go For More πόντους για αγορές με τις πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω έχουν 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας πολλαπλές δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Ομοίως, η Coral Α.Ε. – Shell Licensee ξεκίνησε τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell με μια σειρά από προσφορές. Συγκεκριμένα, για αγορές με κάρτα της τράπεζας Πειραιώς, η Shell εξασφάλισε μία πρόσθετη επιβράβευση από 15/10 εως 31/11. Παράλληλα, όσοι καταναλωτές αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης αξίας πάνω από 500ευρώ με κάρτες yellow, έχουν κέρδος 6% με πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη και 3% με χρεωστική και επιπλέον bonus με δωροεπιταγές yellow για αγορές καυσίμων κίνησης Shell. Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και η ΕΚΟ Πετρελαίου Θέρμανσης προσφέρει δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες Mastercard ή Visa, εκδόσεως ελληνικών τραπεζών ενώ τα μέλη του προγράμματος EKO Smile με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης κερδίζουν 0,5 Smile πόντο ανά λίτρο. Επιπλέον, οι καταναλωτές κερδίζουν 1% επιστροφή στο πετρέλαιο θέρμανσης με πιστωτικές κάρτες Eurobank.Τέλος, η Bp προσφέρει δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες Mastercard ή Visa, εκδόσεως ελληνικών τραπεζών ενώ τα μέλη του προγράμματος BPme με την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης κερδίζουν 0,5 BPme πόντο ανά λίτρο. Επιπλέον, οι καταναλωτές με κάρτες Bonus της Alpha Bank, επωφελούνται από προνόμια όπως 4 Bonus πόντους για κάθε 1ευρώ αγοράς πετρελαίου θέρμανσης και κέρδος 100 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, εξαργυρώνοντας 50.000 Bonus πόντους.