Στα 1,15-1,20 ευρώ το λίτρο κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές να διαμορφώνονται κατά 20 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι ενώ συγκεκριμένα για την Αττική οι τιμές διαμορφώνονται στα 1,17-1,18 ευρώ το λίτρο. Οι μικρές διακυμάνσεις στις τιμές οφείλονται στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στα μεταφορικά ενώ όπως αναφέρει πηγή της αγοράς μιλώντας στο Insider.gr, «η τιμή εκκίνησης μπορεί να είναι κατά 15% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται μια αύξηση δεδομένης της κρίσης στη Μέση Ανατολή».

Η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης θα εξαρτηθεί όπως πάντα από τον καιρό και τις τιμές. Κατά την περυσινή περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, η ζήτηση κατέγραψε πτώση κατά 23% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη σεζόν. Βασικοί παράγοντες που πίεσαν καθοδικά τη ζήτηση ήταν η παρατεταμένη καλοκαιρία, οι υψηλότερες τιμές πώλησης και το «ψαλιδισμένο» οικογενειακό εισόδημα. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται και φέτος ενώ όπως είναι γνωστό λόγω της ενεργειακής μετάβασης και της στροφής σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης απομακρύνουν πολλούς καταναλωτές από τους παραδοσιακούς καυστήρες πετρελαίου.

Όπως επισημαίνει παράγοντας της αγοράς μιλώντας στο Insider.gr, πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν στα 1,35 και τον Απρίλιο έκλεισε στα 1,30-1,32 ευρώ το λίτρο. Στο τέλος κάθε σεζόν, πολλοί καταναλωτές είθισται να αγοράζουν κάποιες ποσότητες για την επόμενη σεζόν. Αυτή την φορά οι περισσότεροι καταναλωτές δεν αποθεματοποίησαν, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει "χώρος" για να παραγγείλουν από το πρώτο κιόλας διάστημα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί και από τον φόβο μελλοντικής αύξησης των τιμών λόγω του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος».

Πάντως, όπως συνέβη και το 2023, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου προσέφεραν εκπτώσεις και διευκολύνσεις (ειδικά μέσω πιστωτικών καρτών) οι οποίες συμπίεσαν περαιτέρω το κόστος της αγοράς καυσίμου. Για παράδειγμα, η AVIN προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής σε έως και 12 δόσεις. Η εταιρεία σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More προσφέρουν κέρδος 6% σε Go For More πόντους για αγορές με τις πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω έχουν 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας πολλαπλές δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN. Ομοίως, η Coral Α.Ε. – Shell Licensee ξεκίνησε τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell με μια σειρά από προσφορές. Συγκεκριμένα, για αγορές με κάρτα της τράπεζας Πειραιώς, η Shell εξασφάλισε μία πρόσθετη επιβράβευση από 15/10 εως 31/11. Παράλληλα, όσοι καταναλωτές αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης αξίας πάνω από 500ευρώ με κάρτες yellow, έχουν κέρδος 6% με πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη και 3% με χρεωστική και επιπλέον bonus με δωροεπιταγές yellow για αγορές καυσίμων κίνησης Shell.

Ωστόσο, εκτός από τις προσφορές της αγοράς, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται και η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο πέρυσι αφορούσε όλα τα είδη καυσίμων. Φέτος, η κυβέρνηση δείχνει να προσανατολίζεται με την ίδια κατεύθυνση ώστε το επίδομα να το λάβουν τελικά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια και καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το επίδομα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 100 και 1000 ευρώ και θα δοθεί με βάση τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

16.000€ για τον άγαμο

24.000€ για τον έγγαμο με αύξηση του κατά 5.000€ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια -χωρίς την προσαύξηση τέκνου- το όριο τίθεται στις 26.000€

Προβλέπεται και όριο ακίνητης περιουσίας, 200.000€ για τους άγαμους δικαιούχους και 300.000€ για τους έγγαμους. Η πρόβλεψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού κάνει λόγο για δαπάνη 250 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 350 με τον λεγόμενο συντελεστή βαθμοημέρας ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε περιοχή της επικράτειας ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν.