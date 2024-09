Μπιλ Γκέιτς: Εάν ήλεγχα το φορολογικό σύστημα θα ήμουν δεκάδες δισ. δολάρια φτωχότερος

Εάν ο Μπιλ Γκέιτς ήλεγχε το αμερικανικό φορολογικό σύστημα, θα αύξανε τους φόρους για το περίπου 70% των πλουσιότερων Αμερικανών.

Αυτό δηλώνει ο δισεκατομμυριούχος, πρώην CEO της Microsoft σε ένα από τα επεισόδια της νέας σειρά του Netflix «What’s Next? The Future with Bill Gates», εξηγώντας ότι οι πλούσιοι θα είχαν το 1/3 όσων έχουν σήμερα με το φορολογικό καθεστώς που ο ίδιος οραματίζεται.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Γκέιτς είπε ότι «πιστεύει πάρα πολύ στον φόρο ακίνητης περιουσίας και στην πιο προοδευτική φορολογία». Είπε μάλιστα ότι ένα φορολογικό σύστημα υπό τον έλεγχό του θα τον έκανε «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια φτωχότερο».

Ο Γκέιτς έχει επί του παρόντος μια καθαρή περιουσία 128 δισ. δολαρίων, που τον καθιστά τον τον 8ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο μετά τον Έλον Μασκ και τον Γουόρεν Μπάφετ, σύμφωνα με το Forbes. Ο συντελεστής με τον οποίο οι ΗΠΑ φορολογούν αυτή τη στιγμή τους δισεκατομμυριούχους διαμορφώνεται στο περίπου 23%.

«Το φορολογικό σύστημα θα μπορούσε να είναι πιο προοδευτικό χωρίς να βλάπτει σημαντικά το κίνητρο για καταπληκτικά πράγματα», είπε ο Γκέιτς στη συνέντευξή του.