Ψηφιακά νομίσματα: Σε πιλοτική λειτουργία η πλατφόρμα των G7 και BIS – «Project Agorá»

Η BIS ονόμασε το σχέδιο «Project Agora», χρησιμοποιώντας την ελληνική λέξη «αγορά» με στόχο την συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αποτελείται από 7 κεντρικές τράπεζες: Bank of France, Bank of Japan, Bank of Korea, Bank of Mexico, Swiss National Bank, Bank of England και Federal Reserve Bank of New York.

Στην πιλοτική λειτουργία της νέας πλατφόρμας ψηφιακών νομισμάτων και το Project Agorá (ελληνικής εμπνεύσεως) που δημιουργήθηκε από μερικές από τις κορυφαίες κεντρικές τράπεζες διεθνώς υπό την αιγίδα του G7 και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) συμμετέχουν από σήμερα, Δευτέρα, 40 από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες

Η BIS ονόμασε το σχέδιο «Project Agorá», χρησιμοποιώντας την ελληνική λέξη «αγορά» με στόχο την συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αποτελείται από 7 κεντρικές τράπεζες: Bank of France, Bank of Japan, Bank of Korea, Bank of Mexico, Swiss National Bank, Bank of England και Federal Reserve Bank of New York.

«Αυτή η σημαντική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα επιδιώξει να ξεπεράσει πολλές διαρθρωτικές ανεπάρκειες στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές σήμερα, ειδικά διασυνοριακά. Οι προκλήσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές περιλαμβάνουν διαφορετικές νομικές, κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσει» τονίζει η ΒΙS.

Επίσης, μεταξύ των προκλήσεων είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα της διενέργειας ελέγχων (π.χ. επαλήθευση πελατών και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). «Αυτοί οι έλεγχοι επαναλαμβάνονται συχνά πολλές φορές για την ίδια συναλλαγή, ανάλογα με τον αριθμό των διαμεσολαβητών που εμπλέκονται» επισημαίνει μεταξύ άλλων.