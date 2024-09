H Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής για 15η συνεχόμενη χρονιά

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής για 15η συνεχόμενη χρονιά, ενώ το ποσοστό του εμπορίου της Κίνας με την Αφρική επί του συνόλου του εξωτερικού εμπορίου της, καταγράφει σταθερή αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης αναφοράς.

Η αναφορά καταρτίστηκε από κοινού από το γραφείο της ηγετικής ομάδας προώθησης της παγκόσμιας εμπορικής και οικονομικής πρωτοβουλίας Μία Ζώνη Ένας Δρόμος (Office of the Leading Group for Promoting the Belt and Road Initiative), την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), αλλά κι άλλες κινεζικές υπηρεσίες, έχει ως στόχο τη συστηματική καταγραφή κι αξιολόγηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και χωρών της Αφρικής από την πρωτοβουλία Μία Ζώνη Ένας Δρόμος.

Από την ίδια αναφορά, προβάλλεται ένα λαμπρό μέλλον βελτίωσης πρακτικής συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και χωρών της Αφρικής.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου φέτος, η Κίνα μηδένισε τους δασμούς σε ποσοστό 98% των χαρακτηρισμένων δασμολογικών προϊόντων από 27 αφρικανικές χώρες με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, ενώ το Πεκίνο υπέγραψε συμφωνίες διμερούς προώθησης των επενδύσεων, αλλά και συμφωνίες προστατευτισμού με 34 αφρικανικές χώρες.

Παράλληλα, υπογράφτηκαν συμφωνίες αποφυγής της διπλής φορολογίας με 21 αφρικανικές χώρες, όπως δήλωσε ο Σου Τζιανπίνγκ αξιωματούχος της NDRC στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ