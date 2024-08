Θεσσαλονίκη: Συμμαχία κοινοπραξιών έργων του «Ορίζοντα Ευρώπη» προς όφελος αγροτών και περιβάλλοντος

Ανανεωμένο και με νέα δυναμική, «τρέχει» στο εξής και μέχρι τη λήξη του το 2026 το κοινοτικό πρόγραμμα «Smart Droplets».

Ανανεωμένο και με νέα δυναμική, «τρέχει» στο εξής και μέχρι τη λήξη του το 2026 το κοινοτικό πρόγραμμα «Smart Droplets». Το ερευνητικό έργο ύψους 3,17 εκατ. ευρώ προσφέρει ένα ολιστικό σύστημα ικανό να μεταφράζει μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε ουσιαστικές πληροφορίες και εντολές ψεκασμού με αντίκτυπο στο πεδίο, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής με μικρότερο κόστος για τους καλλιεργητές και την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης-μεταξύ άλλων- της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Το κοινοτικό «Smart Droplets», χρηματοδοτείται από το Horizon Europe, είναι διάρκειας τριάμισι χρόνων, ενώ πλαισιώνεται από εννέα εταίρους από έξι χώρες και όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της reframe.food, η ομάδα του πέτυχε την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ερευνητικού έργου, διασυνδέοντας το με άλλα καινοτόμα με παρόμοιο υπόβαθρο και χαρακτηριστικά.

«Οι συμμαχίες με καινοτόμα έργα του Horizon Europe (Ορίζοντας Ευρώπη), με παρόμοια προσέγγιση και κοινούς στόχους, αποτελούν σημαντικό πεδίο για την ισχυροποίηση της δυναμικής του Smart Droplets», επισημαίνεται στην ανακοίνωση και υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο 2024, ανακοινώθηκε ένα Mνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το έργο «QuantiFarm», ενώ το Smart Droplets ένωσε τις δυνάμεις του και με το Icaerus.

Το QuantiFarm, αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών γεωργίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την κεντρική ιδέα του Smart Droplets, για μια ολιστική, βιώσιμη λύση ψεκασμών στις καλλιέργειες, που υποστηρίζεται από ψηφιακές τεχνολογίες.

«Το έργο QuantiFarm είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών γεωργίας με την αντιμετώπιση βασικών εμποδίων και την παροχή δεδομένων. Η προσέγγισή του συμπληρώνει τους δικούς μας στόχους για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη συνεργασία», ανέφερε ο συντονιστής του Smart Droplets καθηγητής από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σπύρος Φούντας.

Εξάλλου, μέσα από τη συνεργασία με το έργο ICAERUS, μια άλλη καινοτόμo πρωτοβουλία του «Ορίζοντας Ευρώπη», επιτυγχάνεται η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου του Smart Droplets, με αντίκτυπο στους τομείς της ψηφιακής γεωργίας και της βιωσιμότητας. Το όραμα του ICAERUS είναι να διερευνήσει τις ευκαιρίες που βασίζονται σε drones και να παράσχει μια πληρέστερη και διασυνδεδεμένη περιγραφή των δυνατοτήτων και της δυναμικής τους ως οχήματα πολλαπλών χρήσεων στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. «Το όραμα αυτό ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτική της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal) και με τους στόχους της για μια πιο βιώσιμη γεωργία. Αυτή η συνέργεια αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την επιτάχυνση των δράσεων του Smart Droplets», αναφέρεται στην ανακοίνωση της reframe.food.

«Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική φέρνουν επανάσταση στη γεωργία θέτοντας σε ισχύ τεχνικές γεωργίας ακριβείας που μειώνουν σημαντικά τη χρήση πόρων, αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και βελτιώνουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με την ενσωμάτωση αυτών των προηγμένων τεχνολογιών, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, προωθώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών πρακτικών. Τόσο το ICAERUS όσο και το Smart Droplets αποδεικνύουν πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στον γεωργικό τομέα, διασφαλίζοντας ότι αυτός, όχι μόνο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις, αλλά θα είναι και βιώσιμος μελλοντικά», δήλωσε η project manager του ICAERUS, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατερίνα Κασιμάτη.

Κοινές πρωτοβουλίες και συνέργειες με φορείς

Εκτός από τις συνέργειες με άλλα ερευνητικά προγράμματα, η ομάδα του Smart Droplets έχει υπογράψει μια σειρά από μνημόνια συνεργασίας και επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σημαντικούς φορείς, όπως μέλη της βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων, ενώσεις αγροτών και κόμβους ψηφιακής καινοτομίας (EdenCore Technologies, AMP SPRAYERS SL, AragoneseCluster of Agricultural and Livestock Means of Production, Smart Agro Hub, ΠΣΑΘ). Αυτές οι κοινές πρωτοβουλίες διευκολύνουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται από το Smart Droplets. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι οι εξελίξεις του έργου στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και ρομποτικής αξιοποιούνται αποτελεσματικά και υποστηρίζονται από τους εν λόγω φορείς, προωθώντας τη βιώσιμη υλοποίηση των στόχων του Smart Droplets.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ