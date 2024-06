Τιμολόγια ρεύματος: Αλλάζουν «χρώμα» οι καταναλωτές – Έως 30% φθηνότερα τα κίτρινα από τα πράσινα

Στελέχη των προμηθευτών σημειώνουν πως, με την άνοδο των λιανικών τιμών ρεύματος, αυξήθηκαν οι καταναλωτές που αναζητούν μία πιο φθηνή λύση από το πράσινο τιμολόγιο. Σε κίτρινο προϊόν σχεδόν όλοι οι νέοι πελάτες που αποκτούν οι εταιρείες από την εποχή κυκλοφορίας των «έγχρωμων» τιμολογίων, σημαντική άνοδος από τις αρχές Ιουνίου και των τιμολογίων σταθερής χρέωσης, φτάνοντας στην περίπτωση ενός προμηθευτή στο 30% των νέων συμβολαίων.

Αυξημένο ενδιαφέρον δείχνουν από τις αρχές του μήνα οι καταναλωτές για τα τιμολόγια άλλου «χρώματος» από το πράσινο, όπως επισημαίνουν στελέχη των ιδιωτών προμηθευτών, στην προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τα έξοδά τους για το ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, εκτός από τα «κίτρινα» τιμολόγια -τα οποία αποτελούν την κυρίαρχη εναλλακτική επιλογή από τις αρχές του 2024 που πρωτοκυκλοφόρησαν τα «έγχρωμα» προϊόντα- σημαντική απήχηση έχουν αυτή τη φορά και οι συμβάσεις σταθερής χρέωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια σημείωσαν σημαντικές ανατιμήσεις τον Ιούνιο, μεταξύ 12% και 70%, λόγω της αύξησης της χονδρεμπορικής αγοράς κατά 35% τον Μάιο, συγκριτικά με τον Ιούνιο. Μάλιστα, όπως έχει γράψει το insider.gr, τα οικονομικά «σήματα» δείχνουν ότι η αγορά αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πηγές των παρόχων, το γεγονός αυτό έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων να αναζητήσουν κάποιο άλλο είδος τιμολογίου, με το οποίο θα μπορέσουν να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις τους. Όπως προσθέτουν, το ενδιαφέρον αυτό είχε ατονήσει τους μήνες της άνοιξης, που προηγήθηκαν, καθώς το χονδρεμπορικό κόστος κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, κρατώντας χαμηλά και τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων.

Όπως είναι γνωστό, το πράσινο τιμολόγιο είναι κυμαινόμενης χρέωσης, η οποία «κλειδώνει» την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε αυτό πέρασαν όλοι οι καταναλωτές που δεν ήταν ενταγμένοι σε σταθερό προϊόν την 1η Ιανουαρίου 2024. Τα υπόλοιπα κυμαινόμενα τιμολόγια έχουν κίτρινο «χρώμα», ενώ τα σταθερά προϊόντα είναι μπλε.

Τα κίτρινα συμβόλαια

Στην αναζήτηση κάποιας φθηνότερης λύσης, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί της αγοράς, και αυτή τη φορά πρώτη επιλογή αποτελούν τα κίτρινα (κυμαινόμενα) προϊόντα. Όπως προσθέτουν, με δεδομένο ότι είναι κατά κανόνα φθηνότερα από τα πράσινα τιμολόγια, έτσι κι αλλιώς πάνω από το 90% των νέων πελατών που έχουν προσελκύσει μέσα στο 2024 έχει συνάψει σύμβαση σε κάποιο προϊόν αυτής της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα κίτρινα τιμολόγια διακρίνονται σε ex-ante (με προαναγγελία τιμής) και ex-post (με χρέωση η οποία κλειδώνει μετά το μήνα εφαρμογής). Ex-ante κίτρινα διαθέτουν η ΔΕΗ (myHome4All) και η Protergia (Protergia Value Fair & Protergia Value Simple) τα οποία κάθε μήνα είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα ειδικά προϊόντα τους. Μάλιστα, ειδικά για τον Ιούνιο, το Protergia Value Simple προσφέρεται με έκπτωση 2,474 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, με συνέπεια η τελική χρέωσή του να διαμορφώνεται στα 9,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Τα ex-ante κίτρινα έχουν το πλεονέκτημα ότι από την 1η του μήνα ο καταναλωτής γνωρίζει την τιμή με την οποία θα πληρώσει κάθε κιλοβατώρα που θα «κάψει» (όπως συμβαίνει και στα πράσινα τιμολόγια). Ωστόσο, με βάση τα στελέχη της αγοράς, αρκετοί καταναλωτές προτιμούν τα ex-post κίτρινα τιμολόγια, παρά το γεγονός ότι οι χρεώσεις «κλειδώνουν» μετά τον μήνα κατανάλωσης, αφού αυτό επιτρέπει να έχουν ακόμη φθηνότερες χρεώσεις από τα πράσινα προϊόντα.

Μικρότερα σκαμπανεβάσματα

Σύμφωνα με εκπρόσωπους εταιρειών, η δυνατότητα αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι στα ex-post κίτρινα δεν περιλαμβάνει ρίσκο πρόβλεψης πού θα κινηθεί η χονδρεμπορική τιμή κάθε μήνα. Ως συνέπεια, όπως συμπληρώνουν, έχουν υπάρξει μήνες μέσα στο 2024 που ήταν έως και 30% φθηνότερα από τα ειδικά προϊόντα. Η χειρότερη «επίδοσή» τους, που έχει καταγραφεί είναι να κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα πράσινα.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των ex-post κίτρινων τιμολογίων είναι πως έχουν μικρότερα σκαμπανεβάσματα από μήνα σε μήνα, όταν η χονδρεμπορική σημειώνει σημαντική αυξομείωση, σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς. Αντίθετα, τα πράσινα τιμολόγια αυξάνονται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από την άνοδο της αγοράς, όπως επίσης και υποχωρούν περισσότερο ποσοστιαία όταν η χονδρεμπορική σημειώνει «βουτιά».

Όσον αφορά το απότομο άλμα, σε περίπτωση ενίσχυσης της αγοράς, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τιμές των ειδικών τιμολογίων τον Ιούνιο. Στον αντίποδα, τον Μάρτιο υπήρξαν ειδικά τιμολόγια που σημείωσαν «βουτιά» μέχρι και -31%, όταν χονδρεμπορική μειώθηκε κατά -21%.

Κινητικότητα και στα σταθερά

Τον τελευταίο μήνα, σημαντική απήχηση σημειώνουν όμως και τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια. Είναι ενδεικτικό ότι, στην περίπτωση ενός προμηθευτή που κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα καινούριο σταθερό προϊόν 6μηνης διάρκειας, το 30% των νέων συμβολαίων που συνάπτει αφορούν το συγκεκριμένο τιμολόγιο.

Καθώς έχουν μικρότερη διάρκεια, τα προϊόντα 6μηνης διάρκειας έχουν και μικρότερες χρεώσεις. Έτσι, προτιμώνται κατά κύριο λόγο από καταναλωτές που θέλουν να «προφυλαχθούν» μεσοπρόθεσμα από αυξημένες χρεώσεις.

Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων το Fix Genius home της ΗΡΩΝ (με χρέωση 9,92 λεπτά ανά kWh με την έκπτωση συνέπειας και μηνιαίο πάγιο 9,5 ευρώ), το Bright Up της Elpedison (με χρέωση 8,9 λεπτά ανά kWh και πάγιο 9,8 ευρώ) και το Blue Fixed της Volton (με χρέωση 8,8 λεπτά ανά kWh με την έκπτωση συνέπειας και πάγιο 9,9 ευρώ) και το Value Safe της Protergia ( με χρέωση 9,5 λεπτά ανά kWh με την έκπτωση συνέπειας και πάγιο 9,9 ευρώ).

Τα 12μηνα μπλε συμβόλαια

Από την άλλη πλευρά, τα 12μηνα σταθερά τιμολόγια επιλέγονται από καταναλωτές που θέλουν μακροπρόθεσμη «ορατότητα» στο ενεργειακό τους κόστος, ώστε να μην ασχολούνται όλο αυτό το διάστημα με το πού κινείται η αγορά. Αυτή τη δυνατότητα προσφέρουν προϊόντα όπως τα My Home Online και My Home Enter της ΔΕΗ (με το πρώτο να έχει χρέωση 12,3 λεπτά ανά kWh και πάγιο 3,5 ευρώ) και το Fix home της HΡΩΝ (με χρέωση 11,6 λεπτά ανά kWh με την έκπτωση συνέπειας και πάγιο 9,5 ευρώ).

Επίσης, η ZeniΘ διαθέτει το Power Home Direct (με χρέωση 12,9 λεπτά ανά kWh με την έκπτωση συνέπειας και πάγιο 7 ευρώ) και η ΕΛΙΝΟΙΛ το Power on! Blue (με χρέωση 14,9 λεπτά ανά kWh και πάγιο 5 ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι τα τιμολόγια όλων των «χρωμάτων» υπάρχουν στον Συγκριτικό Πίνακα Τιμών στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.