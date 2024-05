Βρετανία: Σημαντική πτώση στις λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο

Κατά 2,3% μειώθηκε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν κατά πολύ μικρότερη πτώση, της τάξης του 0,4%.

Σύμφωνα με το Bloomberg είναι η χειρότερη πτώση από τον Δεκέμβριο.

Retail sales fell 2.3% in April 2024, following a revised fall of 0.2% in March 2024 (revised from 0.0%).

